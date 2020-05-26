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沒接污水管好擔心 汐止民代協調解決
新北市汐止的污水下水道工程已經做了好幾年，不過，卻還有些地方還沒完成接管，在國興街裡有幾戶住家一直沒有接社區污水管，今(26)日新北市議員白珮茹會勘，目前住戶的管子都已經做好了，也協調市府能夠協助銜接，解決問題。
住戶說，幾個住戶的管沒有辦法納入社區的管，所以我們自行找廠商來施工，希望這次能把我們自行接的管路可以接到公設的管路裡面。
市議員白珮茹指出，國興街的污水管已經納管，只是還有幾戶針對怎麼接入公共管線還有一些問題，所以，今天約了市府水利局等各公單位來討論，就住戶的公私權責做個釐清，像是私地主該盡那些權責，包括怎麼加固周邊的污水排水管線進行討論。
白珮茹表示，初步結果民眾會就他們壁面上的管線切結，自行做維管，再由公部門做最後接管，預計開口廠商會在七月以前完成接管，也希望污水管的可以透過各界的配合，讓新北市的接管率可以提高，也讓大家的生活品質更好。
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