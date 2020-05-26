觀光景點飄惡臭 九份、猴硐評估設汙水道

瑞芳九份與猴硐地區都是國內重要的觀光景點，但都因為舊時礦村管線不完善，用水與汙水排放缺乏整體設計管道，導致時常停水或遊客反應聞到惡臭等問題，為了提升觀光品質，市府水利局、觀旅局與公所會勘，盼先評估設計汙水下水道的位置，以作為改善環境的第一步。

瑞芳區猴硐貓村與九份老街都屬於山坡地，並不屬於一般都市計劃，但因為都是國內重要的觀光景點，再加上本身水道管線老舊，容易停水或傳出異味，為改善民眾遊玩品質，今天水利局與觀旅局、公所、里辦首先來到猴硐貓村進行會勘，盼能在起伏地形中找到適合做汙水下水道工程的用地以利初步設計。

新北市水利局汙水下水道計畫科科長陳冠華表示，猴硐因為相較九份，通道更寬鬆、建物也比較不那麼緊密，執行上若地主台鐵與居民都同意施作，將來爭取到中央經費施作的可行性偏高，而時有遊客反應管線傳出惡臭的九份地區，則因為私人用地難以取得，還有緊密的建物與巷弄，讓施作的位置相當難選定。

瑞芳區長王坤南表示，因為先前九份地區曾發生地滑，邊坡都有加強鞏固的工程，這也影響汙水下水道設計的難度，不過九份作為外國觀光客來台旅遊的首選之一，也代表著台灣國際的門面，政府及地方仍會努力一步一步改善問題，讓探訪黃金山城的口碑越做越好。