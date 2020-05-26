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社子島期程曝光！柯文哲卸任前公告區徵 議員催提早

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
社子島開發案一波三折，北市府今天赴市議會專案報告，「開發派」的社子島居民權益促進會理事長楊明照也到場列席。記者張世杰／攝影
社子島開發案一波三折，北市府今天赴市議會專案報告，「開發派」的社子島居民權益促進會理事長楊明照也到場列席。記者張世杰／攝影

社子島開發案一波三折，北市府今天赴市議會專案報告，提及最快2022年12月公告區段徵收，意味在市長柯文哲卸任之際啟動開發，但議員及列席的「開發派」團體，提及2022年正值大選，恐導致開發變卦，催促應提前半年公告；北市地政局長張治祥附和說「換一任市長，重來也不一定」，強調會努力加速。

另外，避免拆遷戶獲取暴利，2018年6月26日以前設籍社子島，才有資格配售專案住宅，卻有議員建議放寬，張治祥堅守底線，強調截至去年底社子島已增加564戶，分戶狀況嚴重，直接放寬風險高、會失控。

禁建長達半世紀的社子島，柯文哲任內提出「生態社子島」構想，開發案流程分成4大項，除防洪計畫已向中央報核，都市計畫細計今年4月也闖關成功，僅剩下區段徵收計畫、環境影響評估。

北市府今天赴市議會專案報告，最新開發時程表也曝光，預計2022年12月公告區段徵收，等於在柯文哲卸任之際啟動開發，且全案最快2023年動工、2036年完工，意即從怪手進場至完成開發，長達13年之久。

無黨籍市議員陳政忠表示，在2022年12月公告區徵，根本來不及編列隔年度的開發總預算，且當時正值大選，北市府應該提前半年公告，這也是柯文哲的政治責任；

國民黨市議員徐巧芯也說，公告區徵的時間點太尷尬，若最後沒有順利公告，當新的市長上任後，又決定不公告，等於一拖再拖，這對民眾不公平。

對此，北市地政局長張治祥當場附和，指若沒在柯文哲任內公告，「換一任市長，重來也不一定」，過去8年努力就白費了，會努力提早進行，除了內政部審核時間無法控制，市府自己的流程一定全力以赴。

國民黨市議員闕枚莎聽聞後說，講到內政部就牽涉政治問題，政治問題比地方還嚴重；國民黨市議員應曉薇也酸說，提社子島的專案報告，幾乎每年聽一次，很難得現在有契機，呼籲北市府要加緊步伐。

至於環境影響評估，北市土開總隊、環保局補充，目前環評每月舉行一次，會加速辦理，預計7月提送審查，預計今年底審議完成。

社子島開發案一波三折，北市府今天赴市議會專案報告。記者張世杰／攝影
社子島開發案一波三折，北市府今天赴市議會專案報告。記者張世杰／攝影

北市 社子島 柯文哲

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