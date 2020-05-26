北市口罩機販售差 王世堅批標新立異：竟還推口罩機2.0

中央預計6月1日口罩解禁，方案最快本周定案。台北市議員王世堅今天質疑，台北市長柯文哲除了推出口罩販賣機，銷售數量成效差外，還要繼續推動口罩機2.0「口罩POS機」，質疑柯市府標新立異，硬要與中央抗衡。對此，北市資訊局長呂新科表示，各界不要只看口罩機數量，市府希望提供民眾多元管道買口罩。

王世堅今天在北市議會財建部門質詢時質疑，柯文哲推動口罩販賣機，根本是多此一舉的政策，因為目前口罩機賣出的口罩數量，有的一天僅24組、有的機器還僅賣出1組，生意比扭蛋機、夾娃娃機還差。王批評，柯文哲花市民納稅錢，硬要標新立異，口罩機根本是錯誤政策。

呂新科回應，僅販售出一個的機器是因當天正在測試，至於口罩機的口罩販售數量，因受到14天的販售周期影響，若是14天周期開始的幾天，販售數量都比較好，接下來幾天販售量就較差。

王世堅說，北市府編列280萬經費建置口罩販賣機，目前這筆預算已被議會財建委員會擋下，批評柯文哲不如花280萬元買56萬片口罩給中低收入戶。要求柯市府不要扮家家酒、欺世盜名。

呂新科表示，除了口罩販賣機外，市府推動的「口罩POS機」與藥局機器最大不同，是不需醫事人員販售，只要北市府透過POS機整合，一般行政人員也可以販售口罩。呂表示，北市府推動口罩販賣機及口罩POS機，都是與中央合作的共同計畫，並無標新立異。