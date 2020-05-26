藝文紓困恐撐不到疫情後 中市府：盤點場館提供優惠

台中市議會第3屆第3次定期會教育文化委員會中，議員王立任、謝志忠、張玉嬿質疑文化局的「藝文紓困3+2」申請效果不佳，要求文化局再撥經費另啟藝文紓困2.0，讓藝文團體可以申請補助，另有條件開放小型展演，待恢復演出時台中場館前一年優先由台中藝文團體使用。

文化局長張大春表示，市府透過線上劇場、表演藝術徵件等計畫，鼓勵團隊多元創作累積能量，紓困總經費達700萬元，市府擬定藝文振興計畫，幫助藝文團隊度過難關。

王立任指出，台中市政府率先推動藝文團體紓困計畫，是六都內拿出本預算做紓困方案應給予高度肯定。但申請截止日期是5月下旬，官網公告申請截止日期是4月27日，整整差一個月，離譜錯誤，

台中市654個藝文團體裡，僅53個團體申請紓困計畫，佔總團體8.1%，申請數明顯偏低，顯示宣傳效果不佳。

王立任表示，文化部推出藝文紓困2.0，代表這些藝文團體的處境比我們想像的還嚴峻。尤其台中不少團體來不及申請「藝文紓困3+2」方案，恐怕難以撐到後疫情時代，台中市應加碼推出藝文紓困2.0，包含補助藝文團體薪資、在做好防疫措施下有條件開放小型展演及用減免場租補貼因梅花座而減少的票房。另後疫情時代，台中閒置空間優先讓台中演藝團體低租金進駐，及表演場館第一年優先由台中市藝文團體使用。

志忠議員表示，文化局除了針對藝文紓困，仍要繼續努力，雖然後續推動「後疫情時代撫慰人心計畫」以及「2020街頭藝術藝起加油計畫」，目前已有許多藝文團體身處困境，一定要再加把勁，幫助我們更多的在地藝人。

張玉嬿表示，國內中小型藝文團體長期以來是容易被忽視的一塊。現在申請紓困的團體比率這麼低，恐怕仍有「漏接」現象，市府在申請紓困上從寬認定，擇優支付，千萬不要讓台中市政府的藝文紓困政策為德不卒，叫好不叫座，看得到吃不到，落實藝文工作者補助。

張大春強調，市府將積極繼續盤點相關經費，接續擬定藝文振興計畫，安定藝文環境，幫助藝文團隊經過疫情影響，營運遭遇困難部分，文化局也會進一步盤點相關場館，提供租金優惠的方式，協助藝文團隊在後疫情時代的振興活動。