藝文紓困恐撐不到疫情後 中市府：盤點場館提供優惠

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員要求市府啟動藝文紓困2·0，協助藝文團體過難關。記者陳秋雲／攝影
台中市議員要求市府啟動藝文紓困2·0，協助藝文團體過難關。記者陳秋雲／攝影

台中市議會第3屆第3次定期會教育文化委員會中，議員王立任、謝志忠、張玉嬿質疑文化局的「藝文紓困3+2」申請效果不佳，要求文化局再撥經費另啟藝文紓困2.0，讓藝文團體可以申請補助，另有條件開放小型展演，待恢復演出時台中場館前一年優先由台中藝文團體使用。

文化局長張大春表示，市府透過線上劇場、表演藝術徵件等計畫，鼓勵團隊多元創作累積能量，紓困總經費達700萬元，市府擬定藝文振興計畫，幫助藝文團隊度過難關。

王立任指出，台中市政府率先推動藝文團體紓困計畫，是六都內拿出本預算做紓困方案應給予高度肯定。但申請截止日期是5月下旬，官網公告申請截止日期是4月27日，整整差一個月，離譜錯誤，

台中市654個藝文團體裡，僅53個團體申請紓困計畫，佔總團體8.1%，申請數明顯偏低，顯示宣傳效果不佳。

王立任表示，文化部推出藝文紓困2.0，代表這些藝文團體的處境比我們想像的還嚴峻。尤其台中不少團體來不及申請「藝文紓困3+2」方案，恐怕難以撐到後疫情時代，台中市應加碼推出藝文紓困2.0，包含補助藝文團體薪資、在做好防疫措施下有條件開放小型展演及用減免場租補貼因梅花座而減少的票房。另後疫情時代，台中閒置空間優先讓台中演藝團體低租金進駐，及表演場館第一年優先由台中市藝文團體使用。

志忠議員表示，文化局除了針對藝文紓困，仍要繼續努力，雖然後續推動「後疫情時代撫慰人心計畫」以及「2020街頭藝術藝起加油計畫」，目前已有許多藝文團體身處困境，一定要再加把勁，幫助我們更多的在地藝人。

張玉嬿表示，國內中小型藝文團體長期以來是容易被忽視的一塊。現在申請紓困的團體比率這麼低，恐怕仍有「漏接」現象，市府在申請紓困上從寬認定，擇優支付，千萬不要讓台中市政府的藝文紓困政策為德不卒，叫好不叫座，看得到吃不到，落實藝文工作者補助。

張大春強調，市府將積極繼續盤點相關經費，接續擬定藝文振興計畫，安定藝文環境，幫助藝文團隊經過疫情影響，營運遭遇困難部分，文化局也會進一步盤點相關場館，提供租金優惠的方式，協助藝文團隊在後疫情時代的振興活動。

台中市 疫情 文化局

延伸閱讀

台中績優運動員補助六都吊車尾 市府：視財政研議

台中績優選手獎金六都吊車尾？ 運動局：加速完備

台中荔枝外銷僅1貨櫃 大盛產內銷隱憂

中市荔枝今年難得大盛產 被疫情打亂外銷訂單剩1國

相關新聞

社子島開發 柯卸任前公告區段徵收

社子島開發案受注目，台北市政府最新開發時程曝光，最快2022年12月公告區段徵收，意味將在台北市長柯文哲卸任之際啟動開發...

攤商申請紓困 國稅局不追稅 仍須有稅籍

台北市議會財建委員會上周考察士林市場及商圈，攤商抱怨9成攤商沒有稅籍，無法申辦紓困貸款，甚至有攤商去申請稅籍還反遭國稅局...

北流9月營運 滿載測試暫採梅花座規格

台北流行音樂中心籌備多時，北基地表演館原訂3月中滿載測試，6月營運，受疫情影響，將延後至9月營運。議員關心北流滿載、開幕...

口罩機銷量差又推2.0 北市議員批錯誤政策

中央預計6月1日口罩解禁，台北市議員王世堅昨天質詢指出，北市府推動的口罩販賣機銷售數量成效差，又要繼續推動口罩機2.0「...

淡海新市鎮2期開發 2大關鍵待中央地方合作

為紓解台北都會區人口成長壓力，行政院1992年核定「淡海及高雄新市鎮開發執行計畫」，原計畫25年完成，但至今快30年，卻...

淡海新市鎮2期開發延宕 民怨：公寓等到成危樓

新北市淡海新市鎮第二期開發範圍涵蓋淡金路兩側近1168頃土地，當地民眾痛批，開發延宕了30年，遲遲等不到都市計畫啟動，其...

叫我第一名／郭子頨重回校園 向目標奔跑

「本想只混個高中畢業證書....」北市南華高中觀光科三年級學生郭子頨回想當時重回校園的跌跌撞撞，如今在師長鼓勵下，郭子頨...

大安區店面…賣塔位 居民拒殯葬產業

台北市大安區「龍門里」緊臨大安森林公園，為北市精華地段。當地居民因不滿有殯葬業者承租該區一樓店面，高掛寫著「還我文教氣息...

北市公車運價調漲0.7元 票價不漲

台北市市政會議昨天通過北市聯營公車運價調整，北市公車運價由18.6033元調整為19.3196元，調漲0.7163元。公...

台北市社會局海報涉抄新北市 官網緊急下架

台北市社會局遭網友上PTT爆料，局處官網上一張陽明老人公寓招募「青銀共居」海報，疑似抄襲新北市社會局海報。經比對，兩張海...

新北區間測速 設備運作正常

台61線彰化段因區間測速設備有誤差促使立委呼籲停用，新北市交通大隊昨指出，新北管轄的3處區間測速都沒有接獲申訴案件，且設...

新北無照駕駛死亡 青少年最多

台北區監理所指出，新北市近3年無照駕駛交通事故導致30日內死亡者，以15歲到24歲共25人最多，超越65歲以上的高齡族群...

熱門新聞

23兩海戰車海鮮大餐逾4千元貴嗎？ 網友熱議

振興券支付1千換3千政策 逢甲商圈主委：太不乾脆了！

殯葬業設大安精華區 居民拉布條「還我文教氣息」

消失的糖鐵 台南玉井善化線左鎮五分車車站可望重現

台南左鎮小黃公車上路 社區總幹事：眼淚都快掉下來

台東美麗灣進入仲裁階段 縣府：賠償金額恐對財政衝擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。