在家也能看展 坪林茶博館推出「雲端茶遊記」線上展覽
新北市坪林茶葉博物館繼推出「茶遊記－茶的超時空壯遊特展」後，受到好評不斷，近日又推出「雲端茶遊記」線上環景展覽，打造虛擬實境展覽，讓民眾不出門就能在家雲端看展覽。
坪林茶葉博物館去年9月與國立歷史博物館合作舉辦「茶遊記－茶的超時空壯遊特展」，讓民眾藉由茶葉傳播路徑更加了解其歷史。
展覽不僅有手摺立體茶葉造型的導覽手冊外，還有以「紙娃娃」形式呈現的學習單，透過手動DIY互動了解尋茶歷史，此活動將舉辦至今年6月14日止。
坪林茶葉博物館表示，考量新冠肺炎疫情期間及擴大延伸展覽形式，策展團隊加碼推出線上「虛擬實境環景展覽」，利用環景拍攝展場及展品，打造虛擬實境展覽，讓民眾透過手機或電腦，就能隨時隨地線上觀展。
雲端展覽除了提供導覽文字及影音外，民眾也可放大展品仔細觀察其細節，提供不一樣的觀展體驗，雲端線上觀展相關諮詢可至網站查詢、欣賞（http://vr360.nmh.gov.tw/grandtouroftea/）。
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