防肺炎也要防非洲豬瘟 新北提供測溫槍落實烹煮廚餘

國內新冠肺炎疫情趨緩，但仍需防範非洲豬瘟疫情，新北市動保處提供89家廚餘養豬場紅外線測溫槍，要求豬農落實蒸煮廚餘，以阻隔豬瘟病毒入侵養豬場，目前已查核951場次。

動保處表示，非洲豬瘟議情持續蔓延，亞洲地區就有12個國家淪為疫區，傳播途徑大都是以飼養未蒸煮廚餘為主，透過高溫蒸煮可阻斷病毒傳播，所以規定養豬農蒸煮廚餘需以高溫90度、1小時以上才能殺滅病毒，廚餘養豬場也應取得環保局廚餘再利用檢核合格證後才可以廚餘飼養豬隻，以保障豬隻飼養的安全。

此外，動保處及環保局也定期巡迴訪視養豬場，要求落實廚餘蒸煮、生物防疫措施、廚餘再利用檢核及防範非洲豬瘟防疫宣導策略。

金山飼養黑毛豬養豬場管理人楊麗雲表示，將廚餘蒸煮後，除可防杜非洲豬瘟侵入外，豬隻許多消化道及呼吸道疾道疾病發生率顯著下降，相較以往豬隻育成率更好，給予養豬農對疫病防疫多一層保障，也在飼養上吃了定心丸。