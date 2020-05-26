梅花座卡北流滿載測試 9月開幕滾動修正

台北流行音樂中心籌備多時，北基地表演館原訂3月中滿載測試，6月營運，受疫情影響，將延後至9月營運。議員關心北流滿載、開幕期程，台北市文化局表示，受中央防疫政策影響，滿載測試只能先採梅花座規格，目前還在敲藝人檔期，測試時間未定，預估9月也是用梅花座開幕，除非中央解禁，才能全開。

文化局長蔡宗雄表示，必須等梅花座解除後，才能做真正的滿載測試，短期內會先用梅花座方式，舉行滿載測試跟開幕活動，測試完成後，讓表演團體採梅花座方式舉行，若中央調整制度，會再滾動式修正。

台北市議會教育委員會今早前往北流市政考察，北基地為中大型「表演廳」，最多可容納6000人，南基地則「文化館」及「產業區」；去年北基地已進行首場壓力測試「北流來襲音樂會」，原訂今年3月再辦一場，卻因疫情延期。北流執行長彭季康也提到，二月開始接表演客戶，下半年場地出租率達七成七，但在疫情影響下，有取消也有延期，都在彈性調整。

議員秦慧珠認為，國內疫情趨緩，九月開幕太晚，接下來將迎接暑假，希望調整時程，力拼八月營運；鍾沛君則表示，若以台北小巨蛋為例，軟硬體限制藝人表演彈性，詢問北流檔期、硬體限制，張斯綱則關心場租。

彭季康表示，一直都在準備開幕，但疫情影響，部分設備晚到貨，喇叭上周才正式釣上去，優化工程還在進行中，目前逐步分階段測試，但大型活動還沒辦法預估，仍要看政策何時放行。

彭季康也指出，流行音樂是數大便是美，表演團體也有票房壓力，若僅開放梅花座開幕，表演團體也會猶豫。

彭季康說，表演廳租金一檔期約130萬，包凡進場、演出、退場，未來南基地開幕，分散場租壓力。此外，北流也提供基本音響設備、休息室，可說是「佛系場館」，也有長檔期可申請，目前已有團體預約六場。