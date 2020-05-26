台中績優運動員補助六都吊車尾 市府：視財政研議

多名台中市議員今天質疑，市府鼓勵績優運動選手獎助金在六都中吊車尾，台中市運動局表示，將參考其他5都獎助金額度、市府財政狀況及預算，研議適當配套措施。

台中市議員張玉嬿、王立任、謝志忠等人今天在市議會教育文化業務質詢中質疑，台中市是全國第二大城市，但對績優運動選手的獎助金卻在六都吊車尾，建議運動局訂定績優運動選手就業輔導要點，照顧運動選手。

張玉嬿表示，台中市去年發放培訓獎助金，全運會金、銀、銅牌選手每月發放1萬2000元、4000元、2000元，期限2年，不但在六都中最晚提出，金額竟還吊車尾，金、銀、銅牌獎金加總僅1萬8000元，連北、桃、高金牌選手的2萬元以上標準都不如。

張玉嬿、謝志忠、王立任等人指出，台中市銅牌獎助金才2000元，僅是北市1萬5000元的13.3%，銀牌獎助金4000元也太低，令人為優秀運動員心酸，他們要求市府也應拉近第2、3名的獎助金差額，不能陷入金牌迷思。

運動局長李昱叡表示，台中過去10多年來都沒有完成績優運動選手獎助金辦法的訂定，市府去年加速訂出「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，獎助辦法從2019年10月公布以來，共補助1503萬6000元，有257名運動選手受惠。

針對議員希望提升績優運動選手獎助金，李昱叡則說，將參考六都獎助金額度、市府財政狀況及運動局預算等，研議適當配套措施。並將參考中央相關規定研擬機制，以選手培養和需求為優先考量，積極輔導運動員就業。