台中績優選手獎金六都吊車尾？ 運動局：加速完備

台中市政府去年提出「績優運動選手培訓獎助金發給辦法」市議員張玉嬿、謝志忠、王立任今在議會教育業務質詢指出，台中是第二大城給的補助卻是「六都吊車尾」沒有善待優秀運動員，銅牌獎助金僅北市13.3％，要求挹注更多資源培養體育菁英。

運動局長李昱叡說，台中過去10幾年來都未完成績優運動選手獎助金辦法的訂定，市府去年僅用9個月加速訂出優秀運動選手培訓獎助金發給辦法，從2019年10月公布以來，共補助1503萬6000元，有257名運動選手受惠。

張玉嬿表示，台中市去年發培訓獎助金，全運會金銀銅牌選手每月發放是1萬2000、4000、2000元，期限2年，金額是六都之末，金銀銅牌加總1萬8，比不上北桃高的金牌選手2萬以上。

她批評，市府老強調台中是全國第二大城，卻沒有善待優秀運動員；她要求，第二大城至少要六都第二高獎金，金牌2萬元起跳，才能夠激勵運動員再接再厲，增加光榮感。另台中市銅牌獎助金僅2千，僅北市13.3％，銀牌獎助金4千也太低，不能陷入金牌迷思，以行動有效延續銀銅牌選手的運動生命。

李昱叡說，台中市運動局參考六都獎助金額度、市府財政狀況及運動局預算等，研議適當配套措施。針對訂定台中績優運動選手就業輔導要點，李局長說，將參考中央相關規定研擬機制，並以選手培養和選手需求為優先考量，積極輔導運動員就業。

謝志忠說，台中每年都有辦的全中運，今年因疫情因素尚未舉辦，希望一定要持續，要求運動局加倍努力，成為培養台中市運動選手們的重要助力；王立任則關心疫情關係，許多比賽遭到取消，要求運動局應該給予運動員更多關心，讓他們可以在非常時期感到安心。