北市調漲公車運價 票價維持不變

隨著物價調漲及將旅運乘客保險納入行車附支項目，台北市政府市政會議通過調漲公車運價，不過，公車票價維持不變。而運價與票價間的差額由政府補貼，金額增加新台幣3.45億元。

台北市政府今天上午舉行市政會議，會中討論聯營公車營運成本檢討及運價調整，決議將運價由原先的18.6033元調整為19.3196元，增加0.7163元，後續會再送台北市議會審議。

不過，全票、老障孩童及學生軍警等優待票的票價維持不變，票價與運價間的差額由政府編列預算補貼，價差補貼金額估計約增加3.45億元。

公共運輸處資料顯示，運價計算包含油價浮動、勞動條件、每段載客數等18項成本，採每一季浮動調整，先前因應勞基法修法，公車運價也有進行調整。

公共運輸處也指出，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響，公車運量減少，國際油價也下跌，所以價差補貼款有剩餘，不用追加預算。