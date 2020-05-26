侯友宜：區間測速儀器校正沒問題 仍續執法

中央社 / 新北26日電

台61線西濱快速道路彰化段因區間測速設備出現瑕疵撤銷罰單引爭議，新北市長侯友宜今天聽取警察局報告後表示，只要儀器校正沒問題，仍會持續執法，以保障用路人的安全。

侯友宜今天召開道安會報聽取警察局報告區間測速執法報告，警局表示，新北建置區間平均速率設備前端偵測器及後端運算主機每3分鐘各自獨立與「國家時間與頻率標準實驗室」對時並即時校正，以多重檢核機制確保舉發資料的正確性。

警局表示，彰化台61線設備運作異常屬個別案例，警政署事後通報各單位全面檢測設備，確認正常者可持續執法。

警局表示，經檢測過往舉發資料均無時間異常紀錄，且有派員實地駕車測試，實車測試資料與系統偵測數據相符，另已規劃將設備送往經財團法人全國認證基金會（TAF）認可的公正第三方單位協助進行設備時間振盪頻率檢測。

警局表示，區間測速實施迄今並無針對「偵測車速異常」提出申訴案件。實施路段不僅違規件數減少，且事故率及嚴重度均下降，迄今未發生死亡交通事故，且對時、校準及除錯系統均無異常。

侯友宜會後接受媒體聯訪時表示，區間平均速率的執法迄今，整個儀器的校正都沒有問題，「我們會不斷的去檢查，要求把整個測試的儀器做到最到位」，這是保障行車生命、安全很重要的工具，將在整個儀器校正沒有問題下持續執法，以保障用路人的安全。

侯友宜 測速

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