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淡海新市鎮二期開發延宕 民怨：公寓等到變危樓

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
市議員陳偉杰表示，未來在第三次通盤檢討後，不僅要讓民眾了解未來方向，也要鬆綁法規限制。圖 / 陳偉杰服務處提供
市議員陳偉杰表示，未來在第三次通盤檢討後，不僅要讓民眾了解未來方向，也要鬆綁法規限制。圖 / 陳偉杰服務處提供

新北市淡海新市鎮第二期開發延宕多年，範圍涵蓋淡金路兩側近1168頃土地，許多民眾痛批，已經等了30年，卻遲遲等不到都市計畫啟動，其中淡金路三段331巷內近150名住戶，更面臨牆壁剝落、鋼筋裸露等問題，甚至有住家的天花板都掉了下來，屋況破損卻不敢整修，「就怕哪天政府突然要徵收，錢就白花了，公寓等到變成危樓」。

淡海新市鎮開發分為二期4區開發，其中第一期雖已完成，但因空屋率高，被外界謔稱為「鬼城」，雖新北市府106年時有意接手第二期開發，但交接人力、經費遲未與中央達成共識，至今沒有下文。

淡金路331巷正好於第二期開發範圍，有住戶向市議員陳偉杰陳情，為了等待都市計畫，不敢整修房屋，怕哪天政府突然徵收，錢就白花了，但30年過去卻依然等不到，原本的公寓都變成危樓。

實際走訪現場，外觀即可明顯看見房屋的破敗狀況，外牆剝落、鋼筋外露，甚至有一樓的天花板已經崩塌，經濟狀況較好的民眾早已搬走，剩下8成都是中老年者，只能提心吊膽的住在老舊的房子中。

立法院內政委員會召委陳玉珍、立委洪孟楷等人日前與內政部出席考察會議時，營建署長吳欣修表示，今年6月就會進行淡海新市鎮特定區第三次通盤檢討作業，預計一年半後送交草案審議。

陳偉杰表示，新市鎮第二期拖延多年，許多民眾的土地或建物無法自行使用改建，未來在第三次通盤檢討後，不僅要讓民眾了解未來方向，也要鬆綁法規限制，「希望中央了解民眾心中的痛，淡水人等了快30年，中央應盡快給個答案！」

洪孟楷也說，中央就算要交給新北市接手，也必須給足資源與人力，為順利招標，第二期產業園區的規劃也必須推動高附加價值的產業。

淡金路331巷內的住屋老舊，牆壁破損嚴重。記者吳亮賢 / 攝影
淡金路331巷內的住屋老舊，牆壁破損嚴重。記者吳亮賢 / 攝影
民眾家中的天花板崩塌。記者吳亮賢 / 攝影
民眾家中的天花板崩塌。記者吳亮賢 / 攝影
立法院內政委員會日前召開考察會議。圖 / 陳偉杰服務處提供
立法院內政委員會日前召開考察會議。圖 / 陳偉杰服務處提供

洪孟楷 都市計畫

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