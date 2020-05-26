新北校園周邊交通事故 永和三校件數最多

根據交通部公路總局台北區監理所統計，新北市近3年校園周邊500公尺內交通事故件數，排名前3依序是永和國中、福和國中和復興商工，易肇事路段在永元路和林森路。

新北市今天召開道安會報，台北區監理所會中簡報無照駕駛違規數成長分析及改善建議報告，根據統計資料顯示，新北市近3年無照駕駛違規案件數累計達14萬696件，占全市違規總案件比例達7.84%；若按車種分析，以無照駕駛機車12萬4871件最多，所占比例高達88.75%。再深入以年齡分析，又以18至24歲最多，占所有年齡層32.3%。

根據統計從106年到108年近3年無照駕駛受傷人數共5653件，其中以15到17歲的高中年齡層1665人最高，其次是18到24歲的高中大專以上年齡層1298人；近3年校園周邊500公尺內交通事故件數排行前3，依序是永和國中、福和國中及復興商工，易肇事路段在永元路和林森路。

但若從無照駕駛違規件數統計分析，在行政區部分，前3名依序是板橋、新莊和三重；依路段排名前3，依序是新莊中正路、土城中央路及板橋四川路。

監理所科長張建智表示，為維護民眾行的安全，降低無照駕駛風險，監理所與新北市政府合作，針對新北市境內高事故行政區域辦理交通安全宣導，並針對高違規地區加強攔查。此外，為讓民眾學習正確的機車駕駛觀念，降低行車風險，將補助民眾考取駕照，讓民眾不僅「能」騎車，也真正「會」騎車。