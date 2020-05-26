台東新冠肺炎檢驗儀啟動 首檢驗呈陰性

提升台東檢驗能量，衛福部台東醫院及馬偕醫院4月獲中央衛福部2套新冠肺炎儀器，經過拆封測試及人員完訓試作，昨天正式啟動檢驗，首支檢體由部東醫院進行檢驗，檢驗結果「陰性」。

「檢驗是陰性，當下有如釋重負的感覺！」部東醫院醫檢師余秀珊表示，一個人待在P2等級負壓實驗室開機啟動萃取分析，完成軟體分析上傳疾管署，過程確實緊張，簡直度日如年，好在結果是好的。

部東醫院醫獲中央核撥的「病毒核酸萃取儀」、「即時聚合酶連鎖反應儀」2套檢驗儀，昨天正式啟動，就接獲首支檢體，並由曾在昆陽實驗室受訓的醫檢師余秀珊操刀檢驗，檢驗過程歷時4.5小時。

余秀珊全副武裝隔離衣、面罩上身，將台東第一支檢體帶進院內P2負壓實驗室，依SOP將檢體推進萃取儀；後半段操作「即時聚合酶連鎖反應儀」時，儀表面板顯示需時52分鐘，反應結束她火速進行軟體分析，確認陰性時她忍不住在實驗室大叫，如釋重負。