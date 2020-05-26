北市市政會議通過 公車運價漲0.7163元 票價維持不變

台北市市政會議今天通過台北市聯營公車運價調整案，北市公車運價將由18.6033元調整為19.3196元，調漲0.7163元。不過公車票價維持全票15元不漲，另外老障孩童、及學生軍警也各維持8元、12元的優待票票價。運價調漲後，市府補貼金額約增加3.45億元，不過市政會議通過後，還要依程序提送北市議會審查。

北市府副發言人黃瀞瑩表示，市長柯文哲也指示交通局，應每兩年定期針對公車運價滾動式檢討。

北市交通局公運處表示，之所以調漲運價，是反映公車部分運價成本隨物價上漲率調整、旅運乘客保險也納入行車附支項目，運價由現行18.6033元調整為19.3196元，調漲0.7163元。至於公車票價不漲，北市府每年的價差補貼金額概估約增加3.45億元，票價與運價間差額，仍由政府編列預算補貼乘客。

交通局表示，考量今年度新冠肺炎疫情影響，公車運量減少、油價受國際局勢影響下，價差補貼款應該還有賸餘，所以運價調漲的補貼部分，尚無須追加預算。至於今年度公車票價的價差補貼款，將由交通局公共運輸今年度的「大眾運輸管理聯營公車補貼獎補助費其他補助及捐助」預算項下支應，已編列30億4497萬4848元。