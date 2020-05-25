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解決營業廢棄物去處 新北提「一法4原則」

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
營業廢棄物近期無處可丟，新北環保局今找來 「營建廢棄物回收再利用協會」開協調會，並提出「一法四原則」。圖／新北環保局提供
營業廢棄物近期無處可丟，新北環保局今找來 「營建廢棄物回收再利用協會」開協調會，並提出「一法四原則」。圖／新北環保局提供

營業廢棄物近期無處可丟，新北環保局今找來 「營建廢棄物回收再利用協會」開協調會，並提出「一法四原則」，環保局表示，在環境保護絕不妥協前提下，協助上、下游業者恢復廢棄物處理產業鏈的穩定。

環保局指出，「一法」是要求業者依廢棄物清理法申報管理，必須要有清除許可證，並落實營運紀錄、按月網路申報、來源去向分明、分類貯存標示；「四原則」是揚塵不逸散、泥水不外流、環境不髒亂、不露天燃燒。

目前清運業者以中小型貨車將裝潢廢棄物先載至砂石棧場，再透過人工分類撿拾，將可用資源分類，減少廢棄物體積外，分類後的土石方及廢棄物貯存至一定量，再清運至焚化廠、土資場、回收廠等最終處置場。

環保局指出，新北砂石棧場雖多領有廢棄物清除許可文件，但沒有申請貯存場及轉運站，過去棧場常因違規堆置、貯存及轉運廢棄物遭稽查處分，還有不肖業者以低價承，卻任意棄置、掩埋或露天燃燒，造成環境汙染國土破壞。

環保局說，少數業者以新北整頓五股垃圾山名義，煽動同業停業暫避風頭，造成上游裝潢廢棄物清運市場混亂，因此召集業者討論，業者提出輔導合法化、協助後端去化問題、訂定稽查管制標準等訴求，會以「一法四原則」給予協助。

環保局說，新北已組成專案小組，根據稽查管理、輔導合法、協助去化等面向研擬短、中、長期策略；行政院環保署也提供建議，可依廢棄物清理法第14條第2項規定，將裝潢廢棄物的清除、處理，報署核准後據辦理。

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