訂防疫旅館電話被轉來轉去 北市觀傳局長臉書道歉

有台北市民日前在臉書貼文抱怨，表示她返國想申請入住防疫旅館，但打電話到1999，卻被話務人員轉來轉去，這位民眾批評，「很想當新北市民」。為此，台北市觀傳局長劉奕霆則在臉書親自留言，並向該名網友道歉，表示後續將檢討申請防疫旅館的進線流程。

一位民眾日前在臉書提到，她4月29日自日本返國，為了可以入住防疫旅館，其實返國前就先請在台灣的朋友協助申請，但朋友告知在機場申請即可。當這位民眾在機場打1999申請入住防疫旅館時，卻被話務人員電話轉來轉去，甚至得知當天入住，又將電話轉給另名工作人員，還要求打電話給民政局。這位民眾抱怨，當時電話被轉了三、四次，真的很生氣。

劉奕霆看到這位民眾在臉書貼文後，也在臉書親自回應，「很抱歉讓你在尋找防疫旅館的過程中遇到一些困難」。

劉奕霆提到，目前台北市有20幾家防疫旅館，只有3家沒有公開，詳細資訊只要搜尋官網就會有很多旅館的資訊可供查詢、訂房。劉說，市府也在4月初成立Call Center，如果有民眾有訂房需求，應該會由專人一次幫忙您找到房間，不會轉來轉去才對，會請同仁檢討相關流程並改善。