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北台灣最大春季包種茶評鑑 坪林李傳清奪新北茶王殊榮

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
「新北好茶春季包種茶」評鑑結果由坪林區茶農李傳清奪下新北茶王頭銜。圖／新北市農業局提供
「新北好茶春季包種茶」評鑑結果由坪林區茶農李傳清奪下新北茶王頭銜。圖／新北市農業局提供

北台灣最大型的茶葉評鑑「新北好茶春季包種茶」結果出爐，來自坪林的李傳清勇奪「新北茶王」；農會指出，今年入春以來氣候持續寒冷，讓春茶滋味甜、香氣也較往年提升。

新北為文山包種茶發源地，坪林區更為包種茶主要產區，產量約佔全市6成，包種茶會根據製茶師手法的不同，呈現的香氣也不同，香氣越濃郁品質越高級，因此，包種茶堪稱全台特色茶中最「香」茶。

此次舉辦的「新北好茶-文山包種茶評鑑」為北台灣最大規模評鑑賽事，本年春季評鑑共有1432點茶品參賽，經評審歷時5日進行品評篩選，以及新北市府農藥檢測把關，依品質分類為特等獎質優良獎共5項等第。

評鑑結果最終由坪林區茶農李傳清奪下「新北茶王」冠軍頭銜，將特等獎殊榮抱回家，李傳清表示，得知自己拿下特等獎非常驚訝，然製茶學問大，每個環節都不能馬虎，自己也在學習當中。

坪林區農會理事長王成意則表示，今年入春以來氣候持續寒冷，茶芽因歷經寒冷環境讓品質大幅提升，讓今年春茶滋味清甜，香氣也較往年提升，是自2016年霸王寒流造成坪林下雪後，再次一見的高品質。

新北市農業局表示，受到新冠肺炎疫情影響，改變以往評鑑開放農友列席觀看過程，改為連續即時播報5日評鑑流程。

此外，也首度結合電商，在「新北市農會真情食品館網商城」（https://www.ubox.org.tw/）販售當季比賽茶，並推出消費滿800元免運費服務，讓想嚐鮮的民眾不用出門也能品嚐產地直送當季茶品。

受到疫情影響，以往開放農友列席觀看包種茶評鑑過程，改為連續即時轉播5日評鑑流程。圖／新北市農業局提供
受到疫情影響，以往開放農友列席觀看包種茶評鑑過程，改為連續即時轉播5日評鑑流程。圖／新北市農業局提供
「新北好茶春季包種茶」評鑑結果由坪林區茶農李傳清奪下新北茶王頭銜。圖／新北市農業局提供
「新北好茶春季包種茶」評鑑結果由坪林區茶農李傳清奪下新北茶王頭銜。圖／新北市農業局提供
新北好茶春季包種茶」評鑑現場情況。圖／新北市農業局提供
新北好茶春季包種茶」評鑑現場情況。圖／新北市農業局提供

坪林 新冠肺炎

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