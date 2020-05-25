聽新聞
test
0:00 / 0:00
新店央北社宅逾3000人申請入住 29日直播抽籤選屋
新北市新店央北青年社會住宅有逾3000人申請，今起開放線上查詢審查結果，29日公開抽籤並直播，此次招租926戶，排序較後面的申請者可保留等候遞補資格。
新北市城鄉局指出，此次央北社宅至今年1月3日截止收件，總計有3202位申請者，市府也訂於5月29日公開抽籤決定申請者選屋順序。
此次共招租926戶，其中優先戶共278戶，一般戶包含陸鄰戶、原住民戶、現職警消戶共有648戶，排序較後面的申請者，可保留等候遞補資格。
城鄉局表示，為持公平公正，選屋簽約將依各型的各身分順序來選屋，並考量到新冠肺炎疫情還未完全結束，因此選屋全程將在「我愛陳香菊」臉書粉絲團，以線上直播方式公開抽籤。
後續簽約入住期程將視疫情發展，並配合中央疫情指揮中心調度後再另外公布通知。
城鄉局長黃一平表示，央北青年社會住宅位於新店央北二路與央北三路交叉口，鄰近中央路及中正路，周邊擁有醫院、學校等公共設施，生活機能完整。
此外，央北社宅也鄰近秀朗清溪河濱公園及陽光運動公園；交通方面則位於捷運環狀線十四張站500公尺內，並可至大坪林站轉搭新店線，或是至景安站轉乘中和、新莊、蘆洲線。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言