新店央北社宅逾3000人申請入住 29日直播抽籤選屋

新北市新店央北青年社會住宅有逾3000人申請，今起開放線上查詢審查結果，29日公開抽籤並直播，此次招租926戶，排序較後面的申請者可保留等候遞補資格。

新北市城鄉局指出，此次央北社宅至今年1月3日截止收件，總計有3202位申請者，市府也訂於5月29日公開抽籤決定申請者選屋順序。

此次共招租926戶，其中優先戶共278戶，一般戶包含陸鄰戶、原住民戶、現職警消戶共有648戶，排序較後面的申請者，可保留等候遞補資格。

城鄉局表示，為持公平公正，選屋簽約將依各型的各身分順序來選屋，並考量到新冠肺炎疫情還未完全結束，因此選屋全程將在「我愛陳香菊」臉書粉絲團，以線上直播方式公開抽籤。

後續簽約入住期程將視疫情發展，並配合中央疫情指揮中心調度後再另外公布通知。

城鄉局長黃一平表示，央北青年社會住宅位於新店央北二路與央北三路交叉口，鄰近中央路及中正路，周邊擁有醫院、學校等公共設施，生活機能完整。