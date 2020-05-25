蘆洲知名肉粽捐粽 慰勞警消人員防疫辛勞

疫情趨緩，許多業者紛紛推出「零確診」優惠，新北市蘆洲區一家知名肉粽業者推出免費品嚐活動，新北市議員李倩萍得知後，特別媒合業者捐贈520顆肉粽給蘆洲分局和蘆洲消防分隊，除了慰勞警消人員在防疫期間的辛勞，也預祝他們端午節快樂！

新北市議員李倩萍表示，這位業者相當有心，曾在臉書PO文只要7天零確診，就會舉辦免費品嘗活動，這次更選在端午佳節前，贈送520顆肉粽，取其諧音就是我愛您，藉此向勞苦功高的警察及消防弟兄表達感謝。

收到這批香氣四溢.熱騰騰的肉粽，蘆洲分局員警迫不及待品嘗起來，暖心又暖胃的滋味，大家都豎起大拇指說讚！

蘆洲分局長李忠萍指出，捐贈者御鮮公司老闆陳嘉宏先生，其實是蘆洲區水河里的鄰長，這次非常感謝他的捐贈，也感謝新北市議員李倩萍的媒合，希望第一線的警消同仁，吃完粽子後都能元氣滿滿，繼續堅守崗位、守護市民。

警察是政府第一線的代表，也是公平正義的象徵，而消防弟兄更是民眾的守護神，相信在大家的支持與鼓勵下，不但治安會更好，民眾的生命財產也會更有保障。