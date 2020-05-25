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三芝籃球場年久失修 地方盼能整修活化

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區衛生所戶外籃球場，因年久失修，地板都出現龜裂，市議員陳偉杰邀市議員宋雨蓁等人會勘，盼打造原漢融合特色的籃球場。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區衛生所戶外籃球場，因年久失修，地板都出現龜裂，市議員陳偉杰邀市議員宋雨蓁等人會勘，盼打造原漢融合特色的籃球場。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區衛生所後方戶外籃球場，因年久失修，地板都出現龜裂，地上的標線也都看不清楚，為要改善球場及增加運動風氣，市議員陳偉杰邀請市議員宋雨蓁以及區公所會勘，希望能夠在三芝區再創造一個原漢融合的新亮點，打造原漢融合特色的籃球場。

市議員陳偉杰表示，接收到很多球友反應，球場太舊，地板龜裂、籃筐也不符合需求，因此也希望能夠進行改善，在原漢融合風格的候車亭啟用後，希望這一個場地也可以有原民的元素，未來會在與體育處及公所討論需求，要來活化整新這個籃球場。

三芝區長林慶豐指出，這個戶外籃球場就位於衛生所後方，旁邊還有三芝幼兒園以及一個小公園，算是人口密集區中一個重要的運動休閒場地，不過設備的老舊也讓球友們打球處處受到限制，為了提倡運動風氣，公所也期待能夠整修活化，讓戶外運動的場地能夠有好的品質。

公車候車亭開啟原漢融合的特色開端後，市議員也期盼這個籃球場也能夠在修繕整理的同時帶入原漢融合元素，目標要打造兼顧標準球場規格與原民特色元素的場域，藉以鼓勵民眾多多戶外運動。

衛生所 幼兒園 公車

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