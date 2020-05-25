推宅服務戶役政app 淡水戶政所送文創品

淡水戶政事務所在防疫期間為減少民眾外出洽公，鼓勵民眾免出門利用「戶役政管家APP」，申辦各項戶政業務，只要電子戶籍謄本、預約申辦線上預約、身分證掛失服務都可透過專屬APP一指搞定，民眾不用再親自奔波到戶政事務所辦理。

淡水戶政事務所主任于英美表示，為了推廣民眾多多使用，淡水戶政事務所自即日特定舉辦民眾下載專屬「戶役政管家APP」送好禮活動，只要利用洽公時段臨櫃完成APP申請，就能獲得戶所精心準備的「蛋(淡)蛋(淡)的幸福」特製手機架。

主任于英美表示，民眾到戶政事務所申辦的業務以戶籍謄本為最大宗，現在利用手機下載APP，民眾就能夠自行取得電子謄本後使用，除了讓民眾取得更便利，也可以有效減少民眾來往奔波，戶所為了推廣民眾多多使用將送出專屬好禮，特別繪製了可愛的荷包蛋及藍藍的淡水河，設計成一款有蛋有水的文青手機架，取名「蛋(淡)蛋(淡)的幸福」，跳脫了以往公部門的制式文宣品框架，具有創意同時兼具實用性與代表性。