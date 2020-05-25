淡海新市鎮開發案停滯 盼2年內送通盤檢討

新北市淡水區淡海新市鎮二期開發案，一直是停滯狀態，今(25)日立法院內政委員會召委陳玉珍、立委洪孟楷、立委林思銘，與新北市副市長等人一同出席考察會議，希望可以針對淡海新市鎮二期開發計畫討論出未來明確的方向，並通盤檢討2年內送審。

淡海新市鎮開發案，共分成一期1區303.53公頃，2區142.49公頃，二期1區655.24公頃，2區512.90公頃。內政部營建署主導下，因為環境影響評估進入第二階段，而新北市政府在民國106年，有意銜接主導權，但在協調交接過程人力、與經費一直沒有達成共識。

立委洪孟楷就表示，希望中央內政部與地方新北市政府，上下能夠一條心，在二期開發中在時間內，可以按部就班的來進行程序，有效率的解決問題。

內政部營建署長吳欣修也說，未來在今年六月就會進行淡海新市鎮特定區第三次通盤檢討作業，預計一年半後草案送交內政部審議，同時也彈性開放部份小區域的開發，以及關於民眾禁限建問題窗口。

現場市議員陳偉杰也反應，過去新市鎮二期拖延這麼久，許多民眾的土地或是建物都無法自行使用改建種植等等，有的人一等就是二十多年，希望未來在第三次通盤檢討後，不僅是能夠有所進度讓民眾了解未來的方向，也希望在法規上的限制可以有更多彈性。

市議員蔡錦賢表示，淡海二期開發，中央應該給地方一個明確的方向，要開發就盡快進行，若不要，就解編將土地還給民眾，而對於二期開發方式，則是朝向整體進行較好。

市議員鄭戴麗香表示，淡海二期範圍當中的居民，被禁限建法規框住無法對於建物進行整修等用途，對於淡海二期未來是否徵收也都遙遙無期，希望可以盡快讓方向明確告知。

新北市副市長謝政達表示，新北市政府等相關單位研商淡海新市鎮產業園區發展方向及開發策略，後續期望與經濟部工業局、新北市政府團隊合作開發淡海新市鎮後期發展區，引進相關產業，設置「淡海新市鎮產業園區」加速新市鎮發展，並達到在地就學、在地就業、在地就養的「在地生活」目標。

在通盤檢討發包同時，市府也會針對淡海新市鎮設置在地產業園區進行規劃，也希望中央能夠將新市鎮未來淡江大橋所帶入的車流，做好內部交通規劃。