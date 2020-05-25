快訊

東沙群島危機？淺談中國奪取台灣外島的可能性

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

淡海新市鎮開發案停滯 盼2年內送通盤檢討

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡海新市鎮二期開發案立法院內政委員會考察，希望討論出未來明確的方向，並通盤檢討2年內送審。 圖／紅樹林有線電視提供
淡海新市鎮二期開發案立法院內政委員會考察，希望討論出未來明確的方向，並通盤檢討2年內送審。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區淡海新市鎮二期開發案，一直是停滯狀態，今(25)日立法院內政委員會召委陳玉珍、立委洪孟楷、立委林思銘，與新北市副市長等人一同出席考察會議，希望可以針對淡海新市鎮二期開發計畫討論出未來明確的方向，並通盤檢討2年內送審。

淡海新市鎮開發案，共分成一期1區303.53公頃，2區142.49公頃，二期1區655.24公頃，2區512.90公頃。內政部營建署主導下，因為環境影響評估進入第二階段，而新北市政府在民國106年，有意銜接主導權，但在協調交接過程人力、與經費一直沒有達成共識。

立委洪孟楷就表示，希望中央內政部與地方新北市政府，上下能夠一條心，在二期開發中在時間內，可以按部就班的來進行程序，有效率的解決問題。

內政部營建署長吳欣修也說，未來在今年六月就會進行淡海新市鎮特定區第三次通盤檢討作業，預計一年半後草案送交內政部審議，同時也彈性開放部份小區域的開發，以及關於民眾禁限建問題窗口。

現場市議員陳偉杰也反應，過去新市鎮二期拖延這麼久，許多民眾的土地或是建物都無法自行使用改建種植等等，有的人一等就是二十多年，希望未來在第三次通盤檢討後，不僅是能夠有所進度讓民眾了解未來的方向，也希望在法規上的限制可以有更多彈性。

市議員蔡錦賢表示，淡海二期開發，中央應該給地方一個明確的方向，要開發就盡快進行，若不要，就解編將土地還給民眾，而對於二期開發方式，則是朝向整體進行較好。

市議員鄭戴麗香表示，淡海二期範圍當中的居民，被禁限建法規框住無法對於建物進行整修等用途，對於淡海二期未來是否徵收也都遙遙無期，希望可以盡快讓方向明確告知。

新北市副市長謝政達表示，新北市政府等相關單位研商淡海新市鎮產業園區發展方向及開發策略，後續期望與經濟部工業局、新北市政府團隊合作開發淡海新市鎮後期發展區，引進相關產業，設置「淡海新市鎮產業園區」加速新市鎮發展，並達到在地就學、在地就業、在地就養的「在地生活」目標。

在通盤檢討發包同時，市府也會針對淡海新市鎮設置在地產業園區進行規劃，也希望中央能夠將新市鎮未來淡江大橋所帶入的車流，做好內部交通規劃。

內政部 淡水

延伸閱讀

立院三讀 開車接送未滿7歲兒童不限臨停3分鐘

高鐵學生優惠期義助罷韓？ 洪孟楷：延長至端午才合邏輯

立院初審 錄影直播強制性交過程處7年以上徒刑

北車大廳解封 交通部：沒規畫永久禁坐

相關新聞

新店央北社宅逾3000人申請入住 29日直播抽籤選屋

新北市新店央北青年社會住宅有逾3000人申請，今起開放線上查詢審查結果，29日公開抽籤並直播，此次招租926戶，排序較後...

拚信心經濟 新北6月推露天汽車電影院

新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜日前喊出「信心經濟」，要超前部署振興產業，昨新北市府召開疫情應變會議時，經發局表示6月將...

北市第3波解封 場館下月起3原則開放

國內疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊昨天宣布第三波解封，北市從6月1日起，市府管轄場館只要符合3原則均開放，包括只要做到維持...

新北市民活動中心開放 畢典、畢旅可辦

新冠肺炎疫情趨緩，新北市昨天啓動第二階段第四梯次解封，開放舉辦畢業典禮、畢業旅行，以及風景區人流解禁，通風良好的藝文場館...

新北民歌講唱會33場 6月6日聽到10月底

新北市文化局6月6日起至10月底，將在空軍三重一村「藝人表演劇場」舉辦33場民歌講唱會，首場邀請「台灣民歌之母」陶曉清、...

新北攜手Google、均一 雲端師培教線上授課

疫情帶動雲端及數位學習風潮，新北市府與Google、均一平台教育基金會攜手推出「雲端創新師培計畫」，提供2梯次免費線上專...

北市競選廣告i-Voting 逾6千人投票

選舉期間大街小巷充斥競選廣告，衍生市容亂象，台北市政府開放i-Voting投票，昨天投票截止，超過6000位民眾參與，且...

包種茶評鑑 李傳清獲新北茶王

北台灣最大型的茶葉評鑑賽事「新北好茶─文山包種茶評鑑」春茶結果出爐，來自坪林的李傳清勇奪「新北茶王」；坪林區農會指出，今...

柯推非現金支付 公有市場不埋單？

台北市長柯文哲上任後力推「無現金交易」，北市議員戴錫欽統計發現，市民常去的34處公有零售市場，竟有11處市場過半攤商不提...

中和、三峽2處停車格 下月起收費

新北市中和區南山路298巷公有停車格及三峽區鳶山運動公園停車場，因遭車輛久停占用，新北交通局指出，2處停車格將在6月1日...

北市首例！原內湖庄役場、公賣局球場 廢歷建身分

「原內湖庄役場」、「公賣局球場」拆除已久，昨天解除歷史建築身分，成為台北市首例。台北市文化局表示，當年審議程序皆完備，但...

讓長者動起來 新北開辦運動大學城

新北市府昨起在台北大學開辦「智慧運動大學城」，結合大學、醫院、社區、科技業者，於校內運動中心打造長者智慧運動場域，每周提...

熱門新聞

到嘉義市喝下午茶賞夏至日環食 錯過等200年

時中部長要來台南了！ 黃偉哲傍晚公布好消息

苗議員抨不適任校長問題 政風處：絕不輕輕放下

視察大鶯豐德交流道 林佳龍力挺桃園交通建設

業配王陳時中「木屐」逛墾丁 訂單灌到缺貨

台中市應該要有一座動物園 市府：樂觀其成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。