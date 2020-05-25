瑞芳侯硐路事故多 里長裝監視器即時監控
瑞芳區猴硐路是前往貓村必經要道，但道路狹窄，再加上新介壽橋的路口轉彎的駕駛容易與直行車相撞，經常發生交通糾紛，因此猴硐里辦公室加裝觀天下有線電視的監視器系統，希望三支監視器提供事故調閱，釐清肇事責任。
猴硐里長楊志德表示，侯硐路與新介壽橋頭的交叉路口，是許多遊客前往貓村與猴硐願景館的必經之路，只是原本僅設置了一支監視器在路口遠方，對於猴硐地區發生的交通糾紛，或是竊盜的逃逸車輛，難以清楚辨別。
猴硐里在裝設台灣大寬頻觀天下有線電視的監視器系統後，侯硐路上多了三支監視器，不僅能用手機即時監控，也方便派出所調閱畫面，還原事故經過，也保障了行人、居民的通行安全。
目前架設的位置除了路口有三處，還有居民巷弄間的一處，猴硐里道路狹小，民眾出入多有危險，希望遊客們經過時能放低車速，多一分留意，讓在地居民平時出門更加放心。
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