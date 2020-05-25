民歌之母陶曉清開講 33場「講唱會」重現金曲

新北市文化局將在空軍三重一村「藝人表演劇場」舉辦33場民歌講唱會，民歌之母陶曉清將於6月6日率先開講。圖／中華音樂人交流協會提供

新北市文化局6月6日起至10月底，將在空軍三重一村「藝人表演劇場」舉辦33場民歌講唱會，首場邀請「台灣民歌之母」陶曉清、廣播王子馬世芳率先開講，細數校園民歌45年來的點滴，另外也將舉辦21堂研習班、民歌文物典藏展及演唱會，由重量級民歌手及音樂人帶領民眾感受時代經典。

文化局指出，三重早年為全台影視產業的核心，也是培育知名影歌星及作曲家的搖籃，由文化部補助設置的空軍三重一村「藝人表演劇場」，6月6日起至10月底，每周末將接連舉辦33場「講唱會」，重現不同時代的流行音樂，

引領1970年代台灣民歌風潮、「台灣民歌之母」陶曉清及兒子馬世芳，將於6月6日下午3時率先開講，隔日由歌后鄭怡接力獻聲，後續還有許多重量級民歌手及新銳音樂人陸續登場。

文化局表示，此次也規劃「民歌演唱研習班」，邀請民歌手王瑞瑜、凃佩岑於6月7日、8月2日開班授課，指導民眾演唱技巧，7月5日起另有「詞曲創作研習班」，由「被遺忘的時光」創作人陳宏銘、「冬季到台北來看雨」創作人靳鐵章兩大音樂巨擘聯手，教導創作的專業能力及分享豐沛的音樂知識，10月底前共有21堂研習班、民歌文物典藏展及演唱會。