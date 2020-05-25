西屯區福雅里補選 27歲王勝偉成台中最年輕里長

台中市西屯區福雅里長補選就職典禮今天在西屯區公所舉辦，新任里長為27歲的王勝偉，也是全台中最年輕里長，他也期許能效法身為前里長的父親，保持助人精神及理念服務。

台中市民政局長吳世瑋表示，福雅里前里長王明興今年2月驟逝，新任里長王勝偉是王明興的兒子，有著台大碩士高學歷，擔任環保志工多年，平時就跟著父親深耕地方，服務里民，因此這次補選也獲得里民支持，高票當選。

吳世瑋說，王勝偉先前擔任物理治療師，現在是台中市最年輕的里長，相信年輕人能以新思維、新觀念推展里政，延續推展父親打下的基礎，為里民提供更好的服務。

王勝偉表示，他原本從事物理治療工作，提供的是對個人的治療服務，現在當選里長，將效法父親從事社會服務助人的精神及理念，為里民服務，未來也將與各級民意代表、行政機關密切攜手合作，為更好的福雅里努力。

西屯區長陳寶雲則表示，王勝偉非常優秀，相信之前他從醫助人的豐富經驗，及傳承父親為民服務的理念，未來在市政、區政及里政的推動上，必能迅速且順利。

民政局表示，目前台中市最年長的里長是81歲的石岡區德興里長劉紀雄，最資深的則是已蟬聯11屆的北區中正里長張桂松。

不過，原本最年輕的是台中市南區長春里長林姍汝，她與今天就職的里長王勝偉年紀同為27歲，但因王勝偉出生月份小林姍汝2個月，所以成為台中最年輕里長。