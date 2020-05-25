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疫情帶動數位學習 新北推雲端師培計畫
新冠肺炎疫情帶動雲端及數位學習風潮，新北市與Google、均一平台教育基金會攜手推出「雲端創新師培計畫」，提供2梯次免費線上專班，教老師運用Google Classroom線上授課，並透過均一後台分析學生學習狀況，目標推廣至全市教師，提升雲端及數位教學職能。
教育局指出，將由新北市65所智慧領航學校率先參與5月27日、6月3日的2梯次免費線上專班，共計6小時，全程採YouTube直播，教學均一教育平台基礎操作，以及透過Google Classroom進行互動教學設計和班級經營。
在課前，教師能以Google Classroom派發平台上的教學影片及習題，作為學生的預習作業，視訊上課時，可透過均一後台的分析報告，針對同學常錯的題目進行討論，海山國小林老師說，「透過線上教學後台，能即時掌握學生的學習歷程及數據分析，培養孩子自主學習的能力。」
教育局表示，「雲端自主學習專班」提供老師課後支持體系，建置線上防疫雲端自主學習專班專頁，提供常見問答集、專人諮詢服務，讓老師們能透過LINE＠、Google教育者社群及均一Google Meet線上視訊Office Hour，線上諮詢教學問題。
此外，凡全程參與課程並通過認證者，可獲得教育局、均一、Google三方聯名認證的電子研習證書，後續將與「科技化學習扶助中心」整合，讓教師可依循同一套師培脈絡累積認證。
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