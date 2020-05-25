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北市立動物園 紅毛猩猩三代入住「神秘樹洞」
為了幫動物增加生活情境，台北市立動物園提供豐富行為設施，近期在紅毛猩猩戶外活動場打造神秘樹洞，讓紅毛猩猩能探頭「尋找」，樹洞旁枝幹還鑲上格子狀的凹槽、地上則鋪滿木屑，樹洞裡還藏有給紅毛猩猩對抗寒流來襲時暖風扇，目前由紅毛猩猩「惹或」、「娘惹」母子，與「惹或」、「娘惹」、「小鬼頭」祖孫三代一同入住。
許多動物園照養的動物，生活挑戰相對少，可能會出現在籠子角落反覆轉身、原地繞圈圈等刻板行為。為防止類似狀況，動物園設計多樣行為豐富化設施，激發能貼近自然的生活模式。
園方近期替紅毛猩猩打造樹洞，將葡萄乾、龍眼及水果切丁，塞入格子狀的餵食槽，讓紅毛猩猩主動「尋找」食物而作的設計；地板也鋪滿了木屑，讓紅毛猩猩玩耍打滾；保育員也發現，紅毛猩猩最喜歡躺在樹洞呼呼大睡，有時也會坐在樹洞上，想方設法「挖」出美食來享用，下雨時還會記得躲進洞裡避雨。
園方也分享，起初「惹或」對自己的阿嬤「小鬼頭」還不太熟悉，常會躲在媽媽「娘惹」身後，但經過一次次的相處，「惹或」和「小鬼頭」互動漸入佳境，時不時能看見祖孫倆玩耍的身影。
地板散落滿地的白色碎屑，是紅毛猩猩吃月桃葉與香蕉葉時剩下的纖維，園方說，紅毛猩猩牙齒可以將高纖維的食物磨碎，僅留下木質部纖維；紅毛猩猩也常打成一片，透過打滾、理毛方式，建立社交行為。
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