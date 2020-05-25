快訊

東沙群島危機？淺談中國奪取台灣外島的可能性

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市立動物園 紅毛猩猩三代入住「神秘樹洞」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
切丁放入格子裡的水果丁，紅毛猩猩好吃又好玩。圖／陳芝婷攝，台北市立動物園提供
切丁放入格子裡的水果丁，紅毛猩猩好吃又好玩。圖／陳芝婷攝，台北市立動物園提供

為了幫動物增加生活情境，台北市立動物園提供豐富行為設施，近期在紅毛猩猩戶外活動場打造神秘樹洞，讓紅毛猩猩能探頭「尋找」，樹洞旁枝幹還鑲上格子狀的凹槽、地上則鋪滿木屑，樹洞裡還藏有給紅毛猩猩對抗寒流來襲時暖風扇，目前由紅毛猩猩「惹或」、「娘惹」母子，與「惹或」、「娘惹」、「小鬼頭」祖孫三代一同入住。

許多動物園照養的動物，生活挑戰相對少，可能會出現在籠子角落反覆轉身、原地繞圈圈等刻板行為。為防止類似狀況，動物園設計多樣行為豐富化設施，激發能貼近自然的生活模式。

園方近期替紅毛猩猩打造樹洞，將葡萄乾、龍眼及水果切丁，塞入格子狀的餵食槽，讓紅毛猩猩主動「尋找」食物而作的設計；地板也鋪滿了木屑，讓紅毛猩猩玩耍打滾；保育員也發現，紅毛猩猩最喜歡躺在樹洞呼呼大睡，有時也會坐在樹洞上，想方設法「挖」出美食來享用，下雨時還會記得躲進洞裡避雨。

園方也分享，起初「惹或」對自己的阿嬤「小鬼頭」還不太熟悉，常會躲在媽媽「娘惹」身後，但經過一次次的相處，「惹或」和「小鬼頭」互動漸入佳境，時不時能看見祖孫倆玩耍的身影。

地板散落滿地的白色碎屑，是紅毛猩猩吃月桃葉與香蕉葉時剩下的纖維，園方說，紅毛猩猩牙齒可以將高纖維的食物磨碎，僅留下木質部纖維；紅毛猩猩也常打成一片，透過打滾、理毛方式，建立社交行為。

行為豐富化設施能幫助動物們增加生活情境、甚至激發近自然的行為模式。圖／陳芝婷攝，台北市立動物園提供
行為豐富化設施能幫助動物們增加生活情境、甚至激發近自然的行為模式。圖／陳芝婷攝，台北市立動物園提供
樹洞內藏有給紅毛猩猩對抗寒流來襲時保暖的暖風扇。圖／台北市立動物園提供
樹洞內藏有給紅毛猩猩對抗寒流來襲時保暖的暖風扇。圖／台北市立動物園提供
雨天時，紅毛猩猩會進入樹洞中躲雨。圖／台北市立動物園提供
雨天時，紅毛猩猩會進入樹洞中躲雨。圖／台北市立動物園提供
紅毛猩猩的牙齒可以將高纖維的食物磨碎，僅留下木質部部分。圖／台北市立動物園提供
紅毛猩猩的牙齒可以將高纖維的食物磨碎，僅留下木質部部分。圖／台北市立動物園提供
格子狀的凹槽，是為了將葡萄乾、龍眼及水果切丁，塞入其中讓紅毛猩猩「尋找」食物而作的設計。圖／台北市立動物園提供
格子狀的凹槽，是為了將葡萄乾、龍眼及水果切丁，塞入其中讓紅毛猩猩「尋找」食物而作的設計。圖／台北市立動物園提供

動物園

延伸閱讀

台中市應該要有一座動物園 市府：樂觀其成

爽住「動物園飯店」最低只要千元！與長頸鹿當鄰居，還能無限暢玩六福村2天

最小水鴨棉鳧 現身德陽旌湖

傳曾獲希特勒收藏 躲過二戰大轟炸鱷魚84歲過世

相關新聞

新店央北社宅逾3000人申請入住 29日直播抽籤選屋

新北市新店央北青年社會住宅有逾3000人申請，今起開放線上查詢審查結果，29日公開抽籤並直播，此次招租926戶，排序較後...

拚信心經濟 新北6月推露天汽車電影院

新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜日前喊出「信心經濟」，要超前部署振興產業，昨新北市府召開疫情應變會議時，經發局表示6月將...

北市第3波解封 場館下月起3原則開放

國內疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊昨天宣布第三波解封，北市從6月1日起，市府管轄場館只要符合3原則均開放，包括只要做到維持...

新北市民活動中心開放 畢典、畢旅可辦

新冠肺炎疫情趨緩，新北市昨天啓動第二階段第四梯次解封，開放舉辦畢業典禮、畢業旅行，以及風景區人流解禁，通風良好的藝文場館...

新北民歌講唱會33場 6月6日聽到10月底

新北市文化局6月6日起至10月底，將在空軍三重一村「藝人表演劇場」舉辦33場民歌講唱會，首場邀請「台灣民歌之母」陶曉清、...

新北攜手Google、均一 雲端師培教線上授課

疫情帶動雲端及數位學習風潮，新北市府與Google、均一平台教育基金會攜手推出「雲端創新師培計畫」，提供2梯次免費線上專...

北市競選廣告i-Voting 逾6千人投票

選舉期間大街小巷充斥競選廣告，衍生市容亂象，台北市政府開放i-Voting投票，昨天投票截止，超過6000位民眾參與，且...

包種茶評鑑 李傳清獲新北茶王

北台灣最大型的茶葉評鑑賽事「新北好茶─文山包種茶評鑑」春茶結果出爐，來自坪林的李傳清勇奪「新北茶王」；坪林區農會指出，今...

柯推非現金支付 公有市場不埋單？

台北市長柯文哲上任後力推「無現金交易」，北市議員戴錫欽統計發現，市民常去的34處公有零售市場，竟有11處市場過半攤商不提...

中和、三峽2處停車格 下月起收費

新北市中和區南山路298巷公有停車格及三峽區鳶山運動公園停車場，因遭車輛久停占用，新北交通局指出，2處停車格將在6月1日...

北市首例！原內湖庄役場、公賣局球場 廢歷建身分

「原內湖庄役場」、「公賣局球場」拆除已久，昨天解除歷史建築身分，成為台北市首例。台北市文化局表示，當年審議程序皆完備，但...

讓長者動起來 新北開辦運動大學城

新北市府昨起在台北大學開辦「智慧運動大學城」，結合大學、醫院、社區、科技業者，於校內運動中心打造長者智慧運動場域，每周提...

熱門新聞

到嘉義市喝下午茶賞夏至日環食 錯過等200年

時中部長要來台南了！ 黃偉哲傍晚公布好消息

苗議員抨不適任校長問題 政風處：絕不輕輕放下

視察大鶯豐德交流道 林佳龍力挺桃園交通建設

業配王陳時中「木屐」逛墾丁 訂單灌到缺貨

台中市應該要有一座動物園 市府：樂觀其成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。