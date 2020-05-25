柯文哲推無現金交易破功？公有市場悠遊付僅0.6%

台北市長柯文哲上任後力推「無現金交易」。北市議員戴錫欽統計發現，市民常去的34處公有零售市場，竟11處市場超半數攤商並不提供非現金支付，甚至可使用悠遊卡的比例更只有6%；上路一個月的悠遊付更僅0.6%。戴錫欽批評，柯文哲市長的非現金交易政策，雷聲大、雨點小，政策破功、連自己人都不買單。

市場處長陳庭輝表示，之所以非現金支付政策推動慢，是因取決市場機制。針對配合度低的市場攤商，市府未來會透過換約，在合約中明定推動非現金支付，預計全台北市公有零售市場攤商，會在2022年完成可線上支付。

戴錫欽今天在北市議會財建部門質詢時表示，柯文哲曾在2018年時，稱「鈔票是很髒的東西」，並宣布將打造無現金交易城市，不過2年半過去，目前北市公有零售市場的非現金支付攤商比例，竟有11處不到5成，其中水源市場及錦安市場更只有3%。

另外，戴錫欽也針對市府投資的「悠遊卡」及「悠遊付」使用狀況調查，發現北市公有市場不買單，全市34處公有市場、共5579個攤位，竟只有332攤、6%可以使用悠遊卡；甚至上路一個月的悠遊付也只有33攤，比例僅0.6%。對此，悠遊卡公司董事長陳亭如表示，會盡最大努力，推動零售市場使用悠遊卡及悠遊付。

陳亭如說，目前已有300多市場攤商可使用悠遊付，每給月也都有120攤的成長幅度。不過戴錫欽質疑，全市有5579攤，悠遊卡公司推動速度太慢，要求明年底之前，除公有零售市場所有攤商可非現金支付，也必須達到至少5成攤商可使用悠遊卡；6成攤商使用悠遊付。陳亭如回應，會盡最大努力推動。

另外，戴錫欽也質疑，北市府曾在2018年時表示，士東市場已有40個攤商配合裝機悠遊卡，且聲稱50個單位表明有裝機意願，更誇口下一步將導入中崙市場，不過中崙市場悠遊卡至今掛蛋，士東市場也只有63攤，柯文哲的無現金市場交易，根本是玩假的。