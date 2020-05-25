快訊

東沙群島危機？淺談中國奪取台灣外島的可能性

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵路局機務段員工宿舍列文資 文化局要求改善屋況

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
鐵路局機務段員工連棟宿舍爭議最大的19戶，文資委員不同意廢止登入歷史建築。記者趙宥寧／攝影
鐵路局機務段員工連棟宿舍爭議最大的19戶，文資委員不同意廢止登入歷史建築。記者趙宥寧／攝影

台北市文化局今天開文資審議會，「鐵路局機務段員工連棟宿舍」新增甲、乙種官舍將登入歷史建築；另有3戶建築為後期增建，文資委員同意廢止；不過爭議最大的19戶，產權單位以耐久性不佳為由提請廢止，多位委員認為毀損不能作為廢止理由，故不同意，產權單位必須在六個月內重提修復再利用計畫，由於房屋現況差，文化局表示，近日將發函要求2個月內改善，限期未改最重開罰200萬元。

鐵路局機務段員工連棟宿舍位在營建署中山區中山女中南側地區都更範圍內，為日據時期所建，2007年登錄為歷史建築，所有權人屬於台鐵職工福利委員會、內政部營建署，委由國家住宅及都市更新中心修復再利用。

國家住宅及都市更新中心（下稱住都中心）綜合業務部組長洪敬哲今出席說明表示，2013年文化局通過建築保存維護計畫，要增列西北側甲、乙種官舍，將東側歷史建築部分保留、部分移築，其中要廢止東側22戶歷史建築，並將東側6戶移築至西側作入口門面。

文化局前年曾到場限勘，屋舍殘破，要求限改。但朱崙里長高銘鴻指出，該地登錄為歷史建築後，所有權人未積極管理，衛生問題困擾居民非常久，地方已經不耐煩，希望維持2013年保存方案，讓都更與文資共存共榮，否則會拖延文資保存及當地發展需求。

但文資委員薛琴認為，住都中心有意解除、移築文資，讓都更更完整，不過連棟式房舍，存有當年防火區劃重要價值，許多住戶門面保留很好，房舍破爛不能作為廢止理由，可把新建築與舊文資結合，至少保留門面，但住都中心始終沒提新方案。

最終投票結果，文資委員全數同意增列西北側甲、乙種官舍為歷史建築；東側3戶考量後期增建，同意廢止歷建身份；爭議最大的東側19戶，則有10位同意、11位不同意，故不同意廢止；東側6戶移築西側保存方案，13同意、8不同意，同意移築。

洪敬哲會後受訪時表示，會重新提送修復再利用計畫，但會依2013年計畫方向重擬，原訂要拆卸東側房舍堪用構件，作為西側移築後的房舍修復材料，並不是異地重組，不確定文化局對於「身分未廢止就不能解構」的態度，他也坦言，「若不能解構，勢必對未來都更造成影響」。

對此，文化局副局長田瑋表示，文資有身分，也是有形資產，若要拆除構件拿材料拿去修西側，重點在門號要如何解釋。過去「三井倉庫」基地位移，「艋舺王宅二進遺構」最後留下兩塊門板，但個案做法不同，仍要看修復再利用計畫內容，並送文資會審議。

田瑋說，所有權人6個月內需重提計畫，現況要維護，近期將發布公文要求2個月內改善，若未妥善維護，將可依文資法開罰30萬至200萬元。

最終投票結果，文資委員全數同意增列鐵路局機務段員工連棟宿舍西北側甲、乙種官舍為歷史建築。圖／台北市文化局提供
最終投票結果，文資委員全數同意增列鐵路局機務段員工連棟宿舍西北側甲、乙種官舍為歷史建築。圖／台北市文化局提供
「鐵路局機務段員工連棟宿舍」年久失修，屋頂早已殘破不堪。記者趙宥寧／攝影
「鐵路局機務段員工連棟宿舍」年久失修，屋頂早已殘破不堪。記者趙宥寧／攝影
「鐵路局機務段員工連棟宿舍」巷道遭人棄置攤販，當地居民憂心衛生環境問題。記者趙宥寧／攝影
「鐵路局機務段員工連棟宿舍」巷道遭人棄置攤販，當地居民憂心衛生環境問題。記者趙宥寧／攝影

歷史建築 文化局 文資法 都市更新

延伸閱讀

北市鐵路局宿舍 廢止部分建物文資提案被否決

北市首例！原內湖庄役場、公賣局球場 廢文資身分

馬崗居民提起文資行政訴訟 保衛百年聚落

鼓勵走進表演廳 北市減免藝文展演場地場租補貼票房

相關新聞

新店央北社宅逾3000人申請入住 29日直播抽籤選屋

新北市新店央北青年社會住宅有逾3000人申請，今起開放線上查詢審查結果，29日公開抽籤並直播，此次招租926戶，排序較後...

拚信心經濟 新北6月推露天汽車電影院

新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜日前喊出「信心經濟」，要超前部署振興產業，昨新北市府召開疫情應變會議時，經發局表示6月將...

北市第3波解封 場館下月起3原則開放

國內疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊昨天宣布第三波解封，北市從6月1日起，市府管轄場館只要符合3原則均開放，包括只要做到維持...

新北市民活動中心開放 畢典、畢旅可辦

新冠肺炎疫情趨緩，新北市昨天啓動第二階段第四梯次解封，開放舉辦畢業典禮、畢業旅行，以及風景區人流解禁，通風良好的藝文場館...

新北民歌講唱會33場 6月6日聽到10月底

新北市文化局6月6日起至10月底，將在空軍三重一村「藝人表演劇場」舉辦33場民歌講唱會，首場邀請「台灣民歌之母」陶曉清、...

新北攜手Google、均一 雲端師培教線上授課

疫情帶動雲端及數位學習風潮，新北市府與Google、均一平台教育基金會攜手推出「雲端創新師培計畫」，提供2梯次免費線上專...

北市競選廣告i-Voting 逾6千人投票

選舉期間大街小巷充斥競選廣告，衍生市容亂象，台北市政府開放i-Voting投票，昨天投票截止，超過6000位民眾參與，且...

包種茶評鑑 李傳清獲新北茶王

北台灣最大型的茶葉評鑑賽事「新北好茶─文山包種茶評鑑」春茶結果出爐，來自坪林的李傳清勇奪「新北茶王」；坪林區農會指出，今...

柯推非現金支付 公有市場不埋單？

台北市長柯文哲上任後力推「無現金交易」，北市議員戴錫欽統計發現，市民常去的34處公有零售市場，竟有11處市場過半攤商不提...

中和、三峽2處停車格 下月起收費

新北市中和區南山路298巷公有停車格及三峽區鳶山運動公園停車場，因遭車輛久停占用，新北交通局指出，2處停車格將在6月1日...

北市首例！原內湖庄役場、公賣局球場 廢歷建身分

「原內湖庄役場」、「公賣局球場」拆除已久，昨天解除歷史建築身分，成為台北市首例。台北市文化局表示，當年審議程序皆完備，但...

讓長者動起來 新北開辦運動大學城

新北市府昨起在台北大學開辦「智慧運動大學城」，結合大學、醫院、社區、科技業者，於校內運動中心打造長者智慧運動場域，每周提...

熱門新聞

到嘉義市喝下午茶賞夏至日環食 錯過等200年

時中部長要來台南了！ 黃偉哲傍晚公布好消息

苗議員抨不適任校長問題 政風處：絕不輕輕放下

視察大鶯豐德交流道 林佳龍力挺桃園交通建設

業配王陳時中「木屐」逛墾丁 訂單灌到缺貨

台中市應該要有一座動物園 市府：樂觀其成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。