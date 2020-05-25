鐵路局機務段員工宿舍列文資 文化局要求改善屋況

台北市文化局今天開文資審議會，「鐵路局機務段員工連棟宿舍」新增甲、乙種官舍將登入歷史建築；另有3戶建築為後期增建，文資委員同意廢止；不過爭議最大的19戶，產權單位以耐久性不佳為由提請廢止，多位委員認為毀損不能作為廢止理由，故不同意，產權單位必須在六個月內重提修復再利用計畫，由於房屋現況差，文化局表示，近日將發函要求2個月內改善，限期未改最重開罰200萬元。

鐵路局機務段員工連棟宿舍位在營建署中山區中山女中南側地區都更範圍內，為日據時期所建，2007年登錄為歷史建築，所有權人屬於台鐵職工福利委員會、內政部營建署，委由國家住宅及都市更新中心修復再利用。

國家住宅及都市更新中心（下稱住都中心）綜合業務部組長洪敬哲今出席說明表示，2013年文化局通過建築保存維護計畫，要增列西北側甲、乙種官舍，將東側歷史建築部分保留、部分移築，其中要廢止東側22戶歷史建築，並將東側6戶移築至西側作入口門面。

文化局前年曾到場限勘，屋舍殘破，要求限改。但朱崙里長高銘鴻指出，該地登錄為歷史建築後，所有權人未積極管理，衛生問題困擾居民非常久，地方已經不耐煩，希望維持2013年保存方案，讓都更與文資共存共榮，否則會拖延文資保存及當地發展需求。

但文資委員薛琴認為，住都中心有意解除、移築文資，讓都更更完整，不過連棟式房舍，存有當年防火區劃重要價值，許多住戶門面保留很好，房舍破爛不能作為廢止理由，可把新建築與舊文資結合，至少保留門面，但住都中心始終沒提新方案。

最終投票結果，文資委員全數同意增列西北側甲、乙種官舍為歷史建築；東側3戶考量後期增建，同意廢止歷建身份；爭議最大的東側19戶，則有10位同意、11位不同意，故不同意廢止；東側6戶移築西側保存方案，13同意、8不同意，同意移築。

洪敬哲會後受訪時表示，會重新提送修復再利用計畫，但會依2013年計畫方向重擬，原訂要拆卸東側房舍堪用構件，作為西側移築後的房舍修復材料，並不是異地重組，不確定文化局對於「身分未廢止就不能解構」的態度，他也坦言，「若不能解構，勢必對未來都更造成影響」。

對此，文化局副局長田瑋表示，文資有身分，也是有形資產，若要拆除構件拿材料拿去修西側，重點在門號要如何解釋。過去「三井倉庫」基地位移，「艋舺王宅二進遺構」最後留下兩塊門板，但個案做法不同，仍要看修復再利用計畫內容，並送文資會審議。