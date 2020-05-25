獲贈2000份幼兒成長禮盒 新北：弱勢童不輸在起跑點

新冠肺炎影響影響民眾生活，信誼基金會和寶僑家品公司今響應新北社會局的「好日子愛心大平台」實物銀行，捐贈市值200萬元的幼兒成長禮盒，給家有1至4歲弱勢幼兒，社會局長張錦麗說，讓弱勢孩子不會輸在起跑點上。

信誼基金會總編輯廖瑞文說，這次挑選適合1到4歲幼兒，提供輕鬆有趣、互動性佳的圖畫書、拼圖和益智性玩具，以及教養手冊，希望促進孩童感覺統合與肢體成熟、語言溝通、自理自主能力，讓孩子在遊戲中成長。

寶僑家品副總經理梁斯怡指出，這次捐贈拉拉褲、乾洗手液、濕紙巾及幼兒牙刷等，希望在新冠肺炎疫情期間，可以照顧幼兒的衛生健康，同時減輕弱勢家庭的經濟負擔。

來自印尼的新住民阿娟（化名）說，丈夫在工地從事雜工，收入原就不穩定，近期又受疫情影響，很難再為4歲和6個月大的女兒增添成長學習的書籍或玩具，非常感謝收到完整的禮盒。

張錦麗表示，2000份的幼兒成長禮盒，將會轉贈給新北在案中經濟困難家庭、寄養家庭、類家庭、小爸媽家庭、早療家庭、身障家庭等，除了減輕家庭負擔，也提供親子、照顧者與幼兒的互動學習的媒介。