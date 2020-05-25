快訊

東沙群島危機？淺談中國奪取台灣外島的可能性

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

北市鐵路局宿舍 廢止部分建物文資提案被否決

中央社 / 台北25日電

台北市歷史建築「鐵路局機務段員工連棟宿舍」年久失修，房屋崩毀嚴重，因位在都更範圍，主責單位住都中心提廢止部分建物文資身分，盼解構後重新再利用，遭半數文資委員否決。

文化局副局長田瑋表示，將要求國家住宅及都市更新中心重提修復再利用計畫以及進行景觀維護，若在期限內仍未改善，可依違反文化資產保存法第28條處以新台幣30萬元以上、200萬元以下罰鍰。

文化局上午召開第125次文資審議委員會，會中審議「中山區建國北路一段23巷2、4、8、10號文化資產價值審議案及歷史建築鐵路局機務段員工連棟宿舍變更公告暨部分廢止案」。

「鐵路局機務段員工連棟宿舍」在96年時公告為歷史建築，保存範圍為形貌及整體建築配置形式，如防火山牆、雙併格局、東西向巷道、南北向防火巷均應維持，管理單位為營建署、台鐵局職工福利委員會、交通部公路總局。

台鐵局108年時同意由住都中心負責宿舍的文化資產價值評估及修復再利用。

不過，當地里長高銘鴻埋怨，全數員工在宿舍被指定為歷史建築後都搬離，10幾年下來，管理機關疏於維護，導致環境髒亂、蚊蟲滋生，令當地居民相當困擾，儘管里辦公室花了很多時間與管理機關協調，得到的答案都是「沒經費」。

住都中心在今天的文資審議會中提議廢止部分歷史建築的文資身分，建築本體解構後則可進行修復再利用，也提議新增登錄部分宿舍為歷史建築，以及將東側部分宿舍移至西側。

住都中心提出廢止歷史建築文資身分的理由是原有建材耐久性不佳，加上後續增改建，失去原有風貌與空間特色，有1戶為防火巷中新增，不屬於原有社區建築；另有2戶則為加建，不屬於歷史建築，又未來都市計畫中會拓寬道路，屆時也會拆除。

文資委員王維周則認為，不應以建物毀損、失去原有風貌作為廢止文資身分的理由，他說，當時登錄為歷史建築時的理由很清楚，若要廢止的話亦然；文資委員薛琴也說，很多老屋消失了還是會重建，如迪化街許多老屋保留門面，住都中心所提的不構成廢止理由。

田瑋說明，102年時曾就該案召開文資審議會，今天的文資會只是延續上次的決議，把程序走完，爭點在102年文資會決議將東側的6戶宿舍移到西側，留下的宿舍必須進行保存與維護，「但當時沒有，所以今天才有廢止的提議」。

21名出席的文資委員中，有20名不同意廢止部分宿舍的歷史建物身分，田瑋表示，將再要求住都中心重提修復再利用計畫，同時進行景觀維護。

住都中心綜合業務部組長洪敬哲受訪時表示，會重新提計畫到文化局，初步方向不變，仍是將宿舍解構後再利用。

歷史建築 宿舍 修復

延伸閱讀

北市首例！原內湖庄役場、公賣局球場 廢文資身分

馬崗居民提起文資行政訴訟 保衛百年聚落

藝文團體梅花座壓力大 北市場租減免最優惠打1折

公賣局球場等3處歷史建築 北市今廢止審議

相關新聞

新店央北社宅逾3000人申請入住 29日直播抽籤選屋

新北市新店央北青年社會住宅有逾3000人申請，今起開放線上查詢審查結果，29日公開抽籤並直播，此次招租926戶，排序較後...

拚信心經濟 新北6月推露天汽車電影院

新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜日前喊出「信心經濟」，要超前部署振興產業，昨新北市府召開疫情應變會議時，經發局表示6月將...

北市第3波解封 場館下月起3原則開放

國內疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊昨天宣布第三波解封，北市從6月1日起，市府管轄場館只要符合3原則均開放，包括只要做到維持...

新北市民活動中心開放 畢典、畢旅可辦

新冠肺炎疫情趨緩，新北市昨天啓動第二階段第四梯次解封，開放舉辦畢業典禮、畢業旅行，以及風景區人流解禁，通風良好的藝文場館...

新北民歌講唱會33場 6月6日聽到10月底

新北市文化局6月6日起至10月底，將在空軍三重一村「藝人表演劇場」舉辦33場民歌講唱會，首場邀請「台灣民歌之母」陶曉清、...

新北攜手Google、均一 雲端師培教線上授課

疫情帶動雲端及數位學習風潮，新北市府與Google、均一平台教育基金會攜手推出「雲端創新師培計畫」，提供2梯次免費線上專...

北市競選廣告i-Voting 逾6千人投票

選舉期間大街小巷充斥競選廣告，衍生市容亂象，台北市政府開放i-Voting投票，昨天投票截止，超過6000位民眾參與，且...

包種茶評鑑 李傳清獲新北茶王

北台灣最大型的茶葉評鑑賽事「新北好茶─文山包種茶評鑑」春茶結果出爐，來自坪林的李傳清勇奪「新北茶王」；坪林區農會指出，今...

柯推非現金支付 公有市場不埋單？

台北市長柯文哲上任後力推「無現金交易」，北市議員戴錫欽統計發現，市民常去的34處公有零售市場，竟有11處市場過半攤商不提...

中和、三峽2處停車格 下月起收費

新北市中和區南山路298巷公有停車格及三峽區鳶山運動公園停車場，因遭車輛久停占用，新北交通局指出，2處停車格將在6月1日...

北市首例！原內湖庄役場、公賣局球場 廢歷建身分

「原內湖庄役場」、「公賣局球場」拆除已久，昨天解除歷史建築身分，成為台北市首例。台北市文化局表示，當年審議程序皆完備，但...

讓長者動起來 新北開辦運動大學城

新北市府昨起在台北大學開辦「智慧運動大學城」，結合大學、醫院、社區、科技業者，於校內運動中心打造長者智慧運動場域，每周提...

熱門新聞

到嘉義市喝下午茶賞夏至日環食 錯過等200年

時中部長要來台南了！ 黃偉哲傍晚公布好消息

苗議員抨不適任校長問題 政風處：絕不輕輕放下

視察大鶯豐德交流道 林佳龍力挺桃園交通建設

業配王陳時中「木屐」逛墾丁 訂單灌到缺貨

台中市應該要有一座動物園 市府：樂觀其成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。