北市鐵路局宿舍 廢止部分建物文資提案被否決

台北市歷史建築「鐵路局機務段員工連棟宿舍」年久失修，房屋崩毀嚴重，因位在都更範圍，主責單位住都中心提廢止部分建物文資身分，盼解構後重新再利用，遭半數文資委員否決。

文化局副局長田瑋表示，將要求國家住宅及都市更新中心重提修復再利用計畫以及進行景觀維護，若在期限內仍未改善，可依違反文化資產保存法第28條處以新台幣30萬元以上、200萬元以下罰鍰。

文化局上午召開第125次文資審議委員會，會中審議「中山區建國北路一段23巷2、4、8、10號文化資產價值審議案及歷史建築鐵路局機務段員工連棟宿舍變更公告暨部分廢止案」。

「鐵路局機務段員工連棟宿舍」在96年時公告為歷史建築，保存範圍為形貌及整體建築配置形式，如防火山牆、雙併格局、東西向巷道、南北向防火巷均應維持，管理單位為營建署、台鐵局職工福利委員會、交通部公路總局。

台鐵局108年時同意由住都中心負責宿舍的文化資產價值評估及修復再利用。

不過，當地里長高銘鴻埋怨，全數員工在宿舍被指定為歷史建築後都搬離，10幾年下來，管理機關疏於維護，導致環境髒亂、蚊蟲滋生，令當地居民相當困擾，儘管里辦公室花了很多時間與管理機關協調，得到的答案都是「沒經費」。

住都中心在今天的文資審議會中提議廢止部分歷史建築的文資身分，建築本體解構後則可進行修復再利用，也提議新增登錄部分宿舍為歷史建築，以及將東側部分宿舍移至西側。

住都中心提出廢止歷史建築文資身分的理由是原有建材耐久性不佳，加上後續增改建，失去原有風貌與空間特色，有1戶為防火巷中新增，不屬於原有社區建築；另有2戶則為加建，不屬於歷史建築，又未來都市計畫中會拓寬道路，屆時也會拆除。

文資委員王維周則認為，不應以建物毀損、失去原有風貌作為廢止文資身分的理由，他說，當時登錄為歷史建築時的理由很清楚，若要廢止的話亦然；文資委員薛琴也說，很多老屋消失了還是會重建，如迪化街許多老屋保留門面，住都中心所提的不構成廢止理由。

田瑋說明，102年時曾就該案召開文資審議會，今天的文資會只是延續上次的決議，把程序走完，爭點在102年文資會決議將東側的6戶宿舍移到西側，留下的宿舍必須進行保存與維護，「但當時沒有，所以今天才有廢止的提議」。

21名出席的文資委員中，有20名不同意廢止部分宿舍的歷史建物身分，田瑋表示，將再要求住都中心重提修復再利用計畫，同時進行景觀維護。

住都中心綜合業務部組長洪敬哲受訪時表示，會重新提計畫到文化局，初步方向不變，仍是將宿舍解構後再利用。