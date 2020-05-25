新北首創運動大學城 侯友宜：讓58萬長者動起來

台灣65歲以上老年人口2018年時突破14%，正式邁入高齡社會，新北市全國首創「智慧運動大學城」，結合智慧科技與動健康，由學生志工擔任協助員，打造青銀共融的運動場域，新北市長侯友宜今至台北大學出席開幕典禮時表示，明年預計完成50處特色、共融公園及3座全齡化公園，讓新北58萬名長者都能開心地動起來。

侯友宜今前往台北大學，與職棒球星胡金龍一同參與開幕儀式，2人現場投、接球，象徵為新北長者投出健康新生活，侯友宜也親自至飛輪教室與長者比賽，體驗專屬長者的智能運動科技。

侯友宜指出，新北市老年人口在10年間，已從34萬快速成長到58萬，人數全國最多，因此推出「新北醫動養」願景工程，要讓高齡族群享有優化的健康生活。並結合運動大學城計畫，打造專屬長者的智慧運動聯盟。

侯友宜表示，串聯宇康醫電、三峽區公所、台北大學、運動中心、恩主公醫院及社區發展中心建構的運動大學城，打造專屬銀髮族體操運動場域，發展長者特色運動，並結合高齡運動與智慧科技，透過大學師生資源及專業運動指導員協助，打造青銀共享的長者運動場域。

此外，新北醫動養的動健康3.0，更參考出訪芬蘭的經驗，佈建長者運動場域，明年預計會完成50處特色或共融公園及3座全齡化公園，並培養400位運動指導員及1600位佈老志工，陪伴65歲以上的日間獨居或輕度失能長者。

衛生局指出，長者智慧運動場域位於台北大學運動中心的地下1、2樓，有體適能中心、有氧教室、泳池、室內羽球館、飛輪教室、初動負荷中心，課程安排兩個月為一期，專屬銀髮族的體適能名額有2000人， 65歲以上長者佔15%以上，才能完全免費。