顏清標還沒出院 胞弟也在院治肝癌接受20億設備治療

大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前到高雄長庚醫院接受換肝手術，他的弟弟顏清山也跟他一樣面臨肝癌威脅，已住進長庚醫院治療。名譽院長陳肇隆表示，病患已完成質子定位，6月1日接受質子治療。

顏清標南下高雄長庚醫院就醫，5月13日由兒子顏仁賢捐肝進行肝臟移植手術，目前人仍在加護病房，術後恢復情況良好。住院同時，顏清標的弟弟顏清山也傳出入院治療肝癌。

主治醫師陳肇隆說，顏清山已經完成質子定位，預定6月1日開始質子治療，其他細節因為涉及病人隱私，不方便對外說明。

高雄長庚醫院在2018年設立質子治療中心，質子治療機造價20多億，全棟大樓連同設備共50億元，機器旋轉機架與治療艙高達3層樓高。院方指出，癌症治療有手術、放射與化學三種治療方式，在放射治療中，傳統X光由外部打入人體，經過層層組織再穿透出來，正常組織會受輻射暴露與損傷，質子就像是「具備定點緊急煞車功能的車子，不會撞到遠方的物體」，可保護腫瘤後面的正常組織。