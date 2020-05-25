快來提高專業力 新北新農漁民輔導計畫開放申請

為協助農漁民在從事生產過程中所遇各式問題，新北市農業局推動「新北市新農漁民輔導計畫」，提供經營改善輔導，今年度「專案升級輔導提案」於5月25日至6月5日止開放申請。

農業局推出的「新農漁民專案升級輔導提案」，鼓勵新北農漁民在包裝設計、電子商務、休閒農業、農漁產品加工、創意料理開發、農業機械等項目進行改善，提高產業競爭力。

輔導提案分為個人及聯合提案，只要是新北境內實際從事農漁生產的農漁民、公司、農漁合作社、農業產業團體，或是農漁經營場域設置在新北者皆可申請。

個人提案每案給予15萬元、聯合案每案給予30萬輔導經費補助，然申請者須負擔20％自籌款搭配輔導單位共同執行。

三峽谷芳有機茶園的李昌峻先生表示，曾為新的產品包來突顯品牌特色而申請輔導資源，讓產品更具質感與吸引力，通路洽談上架也更順利。

坪林區的白青長茶作坊、田美茶園和金瓜三號則申請聯合型輔導案，共同開發茶食料理、創意茶點和伴手禮，並推出茶山小旅行，以茶席展現生活風格品味，突顯坪林地域品牌。

農業局長李玟表示，將持續挹注資源輔導青年農民，除了建置服務平台，還整合並提供農業局內外部資源來執行輔導服務，提升農民專業能力。

此外，還協助媒合銷售通路及創造異業合作機會，透過課程學習觀摩交流，來刺激創新經營思維，並引導至轉輔導，深化產品力和經營力。