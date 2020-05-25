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影／長輩版停課不停學！北市失智據點線上見爺奶好開心

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
老師也會請學員為作品取名字，把作品PO上群組，圖為楊奶奶的「魅力四射」鏡子彩繪作品。圖／林小姐提供
老師也會請學員為作品取名字，把作品PO上群組，圖為楊奶奶的「魅力四射」鏡子彩繪作品。圖／林小姐提供

疫情期間，各縣市針對學生推廣「停課不停學」，打造線上教學平台。活到老學到老，北市失智服務據點部分實體課程受疫情影響開不成，改為長輩量身打造線上課，服務個案更出現倍數成長。今年86歲的楊奶奶也分享自身經驗，覺得線上課程很有趣。

疫情打亂原有生活節奏，不僅活動取消、場館關閉，萬華失智服務據點設在老松國小，北市國、中小7月14日前不對外開放，據點每周二、三、五上午的實體課程被迫喊卡。

台北市衛生局委由北市聯合醫院承辦萬華區失智社區服務據點，長期照護科科長劉惠賢表示，醫院、長照機構以視訊探視為原則，據點也改用通訊軟體進行線上視訊，課程包含運動肌力訓練、色彩認知及手作活動等，由講師「一對多」視訊授課。

劉惠賢說，長輩接受度頗高，原先定期參加據點課程的失智症長者，疫情期間改在家參與課程，推廣下來發現，原本不喜歡外出或行動不便的失智症長輩，也來參與線上即時互動課程。

不過，劉惠賢提到，目前中央補助僅認定實體課，未來若試辦成功，將向中央爭取採納視訊課程指標。

今年86歲的楊奶奶也帶著女兒林小姐現身分享。林小姐說，每周都會陪媽媽上課，從旁協助技術問題；一周三堂課，前半段搭配歌曲簡單運動，動動手，也動動膝蓋，後半段則貼心設計DIY，讓長輩創作小提袋，證件夾、鏡子彩繪。

林小姐說，聯醫都會用掛號把材料包寄來，上課老師也為長輩量身打造簡易課程，透過縫紉、黏貼方式，讓長輩能在家裡做。

林小姐也發現，老師上課期間會跟學員互動，下課期間，媽媽也會和視訊學員聊天，雖然疫情讓大家不便出門，透過線上課程，仍能維持社交；老師也會要學員幫作品取名字，請學員把作品PO上群組、分享作品理念，長輩不僅動手，也能動腦。

視訊課程能讓長輩在家上課，林小姐說，有些長輩晚上睡不好，早上起來若還要趕著到據點上課，往往會遲到，也會有情緒，但透過視訊課程，長輩能多一個選擇，在家直接上課。

今年86歲的楊奶奶也帶著女兒林小姐現身經驗分享。記者趙宥寧／攝影
今年86歲的楊奶奶也帶著女兒林小姐現身經驗分享。記者趙宥寧／攝影
台北市衛生局委由北市聯合醫院承辦萬華區失智社區服務據點，醫院、長照機構以視訊探視為原則，據點也改用通訊軟體進行線上視訊。記者趙宥寧／攝影
台北市衛生局委由北市聯合醫院承辦萬華區失智社區服務據點，醫院、長照機構以視訊探視為原則，據點也改用通訊軟體進行線上視訊。記者趙宥寧／攝影

失智症 疫情 北市

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