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藝文團體梅花座壓力大 北市場租減免最優惠打1折

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市文化局長蔡宗雄(左二)表示，北市府協助受防疫室內梅花座政策影響的演出團體，場租優惠將依照銷售票房情形減免。記者林麗玉／攝影
北市文化局長蔡宗雄(左二)表示，北市府協助受防疫室內梅花座政策影響的演出團體，場租優惠將依照銷售票房情形減免。記者林麗玉／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府逐步開放場館，為鼓勵藝文活動演出，北市文化局也加碼推出場租減免優惠。針對文化局所屬藝文展演有固定座位售票的場地，包括北流、中山堂、親子劇場等，分四級距優惠，若票房銷售達活動場地原有座位45%以上，場租費用打1折；票房未達30%者則減免60%場租費用。

北市文化局長蔡宗雄表示，北市府協助受防疫室內梅花座政策影響的演出團體，場租減免將依照銷售票房情形減免，是基於不希望場地被濫用，演出團體可以用優惠價或貴賓券方式，達到場租優惠，若票房銷售達活動場地原有座位45%以上，場租費用將減免90%；票房達原有座位40%以上，場租減免80%；票房達30%以上，減免70%場租；票房未達30%者，則減免60%場租費用。

至於非售票演出的展演團隊，則採減免50%場租費用，鼓勵表演團體重回舞台。

蔡宗雄表示，因應防疫，藝文活動配合中央的梅花座政策，不過梅花座的售票上限僅有一半，對演出團體來說，是相當大的壓力，因一般演出需票房達6-7成才能打平成本。正因藝文團體因疫情虧損，文化局協助各表演、藝文團體，協助民眾買票進場，第一波已由北市交在兩廳院場地售出1000張票。

另外，市府也率先由台北市立國樂團與台北市立交響樂團聯手推出藝文振興活動「2020廣場藝術節」，自5月29日至6月21日每周末於中山堂戶外廣場輪番演出，邀集全台21組知名藝文團體，包括朱宗慶打擊樂團、采風樂坊、台北青年管樂團與許景淳等。以音樂、舞蹈等多元方式共同響應重返舞台。

北市 交響樂團 文化局

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