新北續開放防疫管制 畢典人數放寬限制

隨著疫情持續趨緩，新北市召開防疫會議確定今天續開放室內場館及景點人流等管制，畢業典禮相關人數限制也放寬，畢業旅行可受理申請並規劃，校園操場仍未開放民眾運動使用。

新北市長侯友宜主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變會議，會中確定今天起逐漸開放第2階段第4梯次防疫管制措施，他接受媒體聯訪時表示，將進行滾動式管理，彈性因應各項管制放寬。酒家及舞場現階段不是優先解封項目，目前仍未考量解封。

他表示，歡迎衛福部長陳時中等任何人來新北消費及觀光旅遊，新北願意和所有人結盟，至於新北紓困案已收件5.7萬件，核定 5.2萬多件共新台幣6億3000萬元，核定率達92.28%，全國最高並從速發放。

衛生局長陳潤秋表示，開放項目包括畢業典禮可不受室內100人及室外500人限制，但以戶外場地優先。畢業旅行今天起可申請並進行規劃。

她說，全市497間市民活動中心，除44間考量空間大小及通風狀況不開放，其餘453間開放。新北「玩聚窩」採預約實名制（限30人以下）。藝文場館除密閉放映館及不易清潔的場地外全面開放，但限制室內人數在100人以下。

她表示，除持續要求實名制、量體溫、手部消毒外，若無法維持社交距離，則應全程戴口罩。無法保持社交距離的舞蹈、卡拉OK、老人共餐等活動仍不開放。至於校園操場仍不開放民眾運動使用。