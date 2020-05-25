快訊

獨／銀霞發聲明曝光5年抗癌路　竟因「醫療疏失」指控醫師冷血

獨／臉書直播疑輕生警方上門關切 李姸憬痛哭「很抱歉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和、三峽2處停車位 6月1日計時收費

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
中和區南山路298巷4格公有汽車停車位，6月1日起採計時收費。圖／新北交通局提供
中和區南山路298巷4格公有汽車停車位，6月1日起採計時收費。圖／新北交通局提供

新北市中和區南山路298巷公有停車格及三峽區鳶山運動公園停車場，因遭部分車輛久停占用，新北交通局指出，2處停車格將在6月1日起採計時收費，每半小時10元，落實使用者付費原則，讓停車位公平分享。

交通局停車營運科長許芫綺說，中和區南山路298巷4格公有汽車停車位、三峽區鳶山運動公園停車場14格停車格，都接獲民眾反映，因為車格位未收費，遭到部分車輛久停占用，甚至出現髒亂狀況，因此會勘後決議納入收費管理。

許芫綺表示，2處的停車格收費時間為周一到週五上午7點到晚間8點，每半小時10元，中和區南山路298巷的公有停車格，星期例假日不收費；三峽區鳶山運動公園的停車場鄰近三峽老街，周六、日與國定假日上午8點到傍晚6點仍需收費。

交通局表示，目前已在這2處設置收費告示牌並夾單宣導，同時派員巡查，若有無牌車、廢棄車等久占車輛，將通報相關單位拖吊處理，提高停車周轉率，並管理停車秩序。

交通局說，駕駛人若停車離開時未見繳費單，或是連假期間有到期繳費單，可利用行動支付App及全國繳費網線上查詢繳費。

三峽區鳶山運動公園停車場14格停車格，6月1日起採計時收費。圖／新北交通局提供
三峽區鳶山運動公園停車場14格停車格，6月1日起採計時收費。圖／新北交通局提供

停車場 連假

延伸閱讀

簡易都更動工 中和廟美段老屋重建

中和廟美段30年老屋大改造 變身19樓高住商混合大樓

三峽大豹溪防意外 防護系統升級

北流9月營運 里長：停車位太少

相關新聞

顏清標還沒出院 胞弟也在院治肝癌接受20億設備治療

大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前到高雄長庚醫院接受換肝手術，他的弟弟顏清山也跟他一樣面臨肝癌威脅，已住進長庚醫院治療。名譽院長...

北市首例！原內湖庄役場、公賣局球場 廢文資身分

「原內湖庄役場」、「公賣局球場」拆除已久，今解除歷史建築身分，成台北市首例。文資委員無奈表示，當年市府橫向聯繫不夠，文資...

鐵路局機務段員工宿舍修復案 限2個月改善屋況

台北市文化局今天開文資審議會，「鐵路局機務段員工連棟宿舍」新增甲、乙種官舍將登入歷史建築；另有3戶建築為後期增建，文資委...

新北拚信心經濟 6月推露天汽車電影院

新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜喊出信心經濟，要振興產業，今天新北市府舉行疫情應變會議時，經發局表示，6月推出露天汽車電...

北市場館6月1日開放 須符合3原則

台北市副市長黃珊珊今天宣布第三波解封，北市從6月1日起，轄管場館只要符合原則均開放。只要做到維持社交距離，無法達社交距離，落實戴口罩。室內活動落實實名制，且維持不共餐，場館都將開放。至於高中職以下校園，目前維持不開放。

新北首創運動大學城 侯友宜：讓58萬長者動起來

台灣65歲以上老年人口2018年時突破14%，正式邁入高齡社會，新北市全國首創「智慧運動大學城」，結合智慧科技與動健康，...

快來提高專業力 新北新農漁民輔導計畫開放申請

為協助農漁民在從事生產過程中所遇各式問題，新北市農業局推動「新北市新農漁民輔導計畫」，提供經營改善輔導，今年度「專案升級...

影／長輩版停課不停學！北市失智據點線上見爺奶好開心

疫情期間，各縣市針對學生推廣「停課不停學」，打造線上教學平台。活到老學到老，北市失智服務據點部分實體課程受疫情影響開不成...

藝文團體梅花座壓力大 北市場租減免最優惠打1折

新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府逐步開放場館，為鼓勵藝文活動演出，北市文化局也加碼推出場租減免優惠。針對文化局所屬藝文展演有...

中和、三峽2處停車位 6月1日計時收費

新北市中和區南山路298巷公有停車格及三峽區鳶山運動公園停車場，因遭部分車輛久停占用，新北交通局指出，2處停車格將在6月...

端午龍舟錦標賽 黃珊珊：只能線上觀賽

端午節快到了，每年龍舟競賽為端午節重要活動盛事，但今年受疫情影響，台北市政府則縮小規模舉辦端午節活動。台北市副市長黃珊珊...

台中焚化爐大歲修 業者撿到槍大漲處理費民怨沸騰

台中市8000多棟大樓社區委託民間66家廢棄物清理業者處理垃圾，最近處理費紛紛喊漲，甚至有的大樓被棄單，垃圾堆積如山，民...

熱門新聞

連日大雨 限定版台版九寨溝現身嘉義梅山鄉

好消息！高雄市12 .6萬自來水用戶 今晚可提早復水

阿中挺墾丁挨批 屏東業者聯合反駁：盼防疫五月天再來

悲傷！偏鄉小校永光國小歡慶45周年校慶後...廢校

久等了！南投雙龍瀑布七彩吊橋擬6月20日開放

直播談豪雨應變 韓國瑜：治水將縮短至1年半內完成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。