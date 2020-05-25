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中和、三峽2處停車位 6月1日計時收費
新北市中和區南山路298巷公有停車格及三峽區鳶山運動公園停車場，因遭部分車輛久停占用，新北交通局指出，2處停車格將在6月1日起採計時收費，每半小時10元，落實使用者付費原則，讓停車位公平分享。
交通局停車營運科長許芫綺說，中和區南山路298巷4格公有汽車停車位、三峽區鳶山運動公園停車場14格停車格，都接獲民眾反映，因為車格位未收費，遭到部分車輛久停占用，甚至出現髒亂狀況，因此會勘後決議納入收費管理。
許芫綺表示，2處的停車格收費時間為周一到週五上午7點到晚間8點，每半小時10元，中和區南山路298巷的公有停車格，星期例假日不收費；三峽區鳶山運動公園的停車場鄰近三峽老街，周六、日與國定假日上午8點到傍晚6點仍需收費。
交通局表示，目前已在這2處設置收費告示牌並夾單宣導，同時派員巡查，若有無牌車、廢棄車等久占車輛，將通報相關單位拖吊處理，提高停車周轉率，並管理停車秩序。
交通局說，駕駛人若停車離開時未見繳費單，或是連假期間有到期繳費單，可利用行動支付App及全國繳費網線上查詢繳費。
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