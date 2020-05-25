端午龍舟錦標賽 黃珊珊：只能線上觀賽

端午節快到了，每年龍舟競賽為端午節重要活動盛事，但今年受疫情影響，台北市政府則縮小規模舉辦端午節活動。台北市副市長黃珊珊今天表示，今年北市府端午節活動，將取消嘉年華活動、龍舟體驗營等，針對特定對象舉辦，預賽及複賽採網路直播，決賽則有電視台直播，但不開放民眾現場觀賽，只開放線上觀賽。

2020台北端午龍舟錦標賽，如期於6月25、26日登場，預計在基隆河大佳段河道大直橋下舉行。為符合防疫指引，台北市體育局縮小比賽規模，僅開放大型龍舟公開組，包括男子組32隊、女子組8隊、混合組40隊，已全數報名額滿。

黃珊珊表示，北市府端午節活動將縮小規模、加強防疫，活動包括龍舟練習、研習營、點睛、祭江及龍舟錦標賽，以特定對象為主，不開放民眾現場觀賽，只開放線上觀賽。