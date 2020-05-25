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北市減免場租補貼票房 盼藝文表演盡快回復常態

中央社 / 台北25日電

新冠肺炎疫情趨緩，台北市場館逐步解封。台北市文化局針對受到梅花座政策影響的售票演出團隊進行場租減免，最高減免90%，鼓勵市民買票入場，期盼盡快恢復藝文表演常態。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情趨緩，台灣已逾1個月沒有本土確診病例，台北市場館也逐步解封，台北市文化局針對售票演出團隊推出場租減免，局長蔡宗雄說，主要希望表演團隊快回到舞台上，民眾也盡快回到表演廳。

台北市副市長黃珊珊指出，藝文表演團體要的是舞台，而不是紓困金。

文化局表示，例如中山堂、親子劇場、城市舞台、水源劇場、大稻埕戲苑等文化局所屬藝文展演有固定座位售票場地，將以場租減免方式，協助受到梅花座影響售票的演出團隊，將以中央售票減半50%為上限計算，共分四個級距。

文化局指出，當票房達活動場地原有座位45%以上時，減免90%場租費用；票房達原有座位40%以上，減免80%場租費用；票房達原有座位30%以上，減免70%場租費用；票房達原有座位30%，減免60%場租費用。

蔡宗雄表示，台北市立國樂團與台北市立交響樂團聯手推出藝文振興活動「2020廣場藝術節」，邀集全台21組知名藝文演出團隊例如朱宗慶打擊樂團、采風樂坊、台北青年管樂團等，以音樂、舞蹈等多元方式響應重返舞台。

北市 文化局 交響樂團

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