快訊

獨／銀霞發聲明曝光5年抗癌路　竟因「醫療疏失」指控醫師冷血

獨／臉書直播疑輕生警方上門關切 李姸憬痛哭「很抱歉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中焚化爐大歲修 業者撿到槍大漲處理費民怨沸騰

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市焚化爐歲修，民間業者大漲垃圾處理費，引發民怨。記者陳秋雲/攝影
台中市焚化爐歲修，民間業者大漲垃圾處理費，引發民怨。記者陳秋雲/攝影

台中市8000多棟大樓社區委託民間66家廢棄物清理業者處理垃圾，最近處理費紛紛喊漲，甚至有的大樓被棄單，垃圾堆積如山，民怨沸騰，不少大樓社區向國民黨議員反映，廢棄物清理業者「年年漲」且漲幅驚人，如果大樓不接受，再找其他業者不是坐地起價、就是減收，條件苛刻，質疑「假競爭真壟斷」民眾問「環保局在哪裡？」 

環保局表示，因文山爐停1個月大修，擠壓到全市處理量，如接獲社區大樓檢舉漲價不合理，將移送公平交易委員會處理。

多位大樓主委、總幹事與國民黨議員楊正中、陳政顯、沈佑蓮今天開記者會，有社區主委指出，廢棄物清理業者年年漲，漲價的理由從周休二例、一例 一休、人事成本提高、環保局限量「永遠漲不完」有一處120戶的社區，前年每月5000元，去年漲到8000元，今年又漲到11000元。有的漲幅更驚人！

主委說，每家都一樣，年年漲變相漲，「假競爭真壟斷」社區不找這家業者，其他業者也紛開高價或兩三天處理一次等減量手法，讓社區不得不就範。民間處理業是否存在神秘黑箱，讓民眾苦不堪言。

另有總幹事指出，環保局一紙公文說明年底文山焚化爐歲休，屆時要求業者減量處理15%，但業者現在就開始漲價，打電話到環保局，環保局也只是公文來往，沒有實際作為。社區如要改讓環保局處理，費用採隨水費徵收，但周休二日，有幾天不能收垃圾，增加不便。

議員楊正中指出，過去林市府時期，民間清運業者的大樓垃圾處理費就藉各種名義連年漲了3次，結果業者又再藉「環保局限縮業者清運量」為由又漲價，因此很多大樓發現垃圾處理費永遠漲不完，到底台中市政府到底是發生什麼事情？民眾陳情：政府怎麼連個垃圾都處理不好？！

陳政顯、沈佑蓮認為，垃圾是民生問題，環保局是主管單位法推拖，他要求環保局可就業者成本等因素，提出計算公式，要有天花板限制，否則業者漫天漲價，民眾怎麼受得了！另環保局應提出計點制度，如果業者被檢舉或違規事實就計點，吊牌或停收處分。

107年開始，台中市垃圾危機一觸可發。文山焚化廠操作達24年，設備老舊、運轉效率不佳，眾所皆知，但林市府時期，區隊垃圾量不減，硬生生再增加60公噸給業者，讓業者達560公噸的核可量，埋下垃圾超收的因！

楊正中指出，林市府提出轉運、減量的作為但緩不濟急，卸任前，上網招標公告「台中市文山焚化廠整體歲修工程」9億9690萬1283元，結果歲修工程只夠增加日處理量110公噸，處理量僅710噸，遠遠不夠。

楊正中說，盧市府認為花10億但效率極低，要求環保局檢討，下架前朝10億的歲修工程公告。環保局決定下半年大修文山爐，並要求業者作好分類減量，但業者撿到槍大漲價。

漲價 台中市 廢棄物

延伸閱讀

桃園茄苳溪染黃 環保局抓出工程偷排廢水

台中購物節納入酒店舞廳？ 經發局：合法且開發票都算

台中購物節APP挪用經費又惹民怨？經發局：符合預算法

生煤條例 中市府：釋憲若失利恐大賠

相關新聞

顏清標還沒出院 胞弟也在院治肝癌接受20億設備治療

大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前到高雄長庚醫院接受換肝手術，他的弟弟顏清山也跟他一樣面臨肝癌威脅，已住進長庚醫院治療。名譽院長...

北市首例！原內湖庄役場、公賣局球場 廢文資身分

「原內湖庄役場」、「公賣局球場」拆除已久，今解除歷史建築身分，成台北市首例。文資委員無奈表示，當年市府橫向聯繫不夠，文資...

鐵路局機務段員工宿舍修復案 限2個月改善屋況

台北市文化局今天開文資審議會，「鐵路局機務段員工連棟宿舍」新增甲、乙種官舍將登入歷史建築；另有3戶建築為後期增建，文資委...

新北拚信心經濟 6月推露天汽車電影院

新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜喊出信心經濟，要振興產業，今天新北市府舉行疫情應變會議時，經發局表示，6月推出露天汽車電...

北市場館6月1日開放 須符合3原則

台北市副市長黃珊珊今天宣布第三波解封，北市從6月1日起，轄管場館只要符合原則均開放。只要做到維持社交距離，無法達社交距離，落實戴口罩。室內活動落實實名制，且維持不共餐，場館都將開放。至於高中職以下校園，目前維持不開放。

新北首創運動大學城 侯友宜：讓58萬長者動起來

台灣65歲以上老年人口2018年時突破14%，正式邁入高齡社會，新北市全國首創「智慧運動大學城」，結合智慧科技與動健康，...

快來提高專業力 新北新農漁民輔導計畫開放申請

為協助農漁民在從事生產過程中所遇各式問題，新北市農業局推動「新北市新農漁民輔導計畫」，提供經營改善輔導，今年度「專案升級...

影／長輩版停課不停學！北市失智據點線上見爺奶好開心

疫情期間，各縣市針對學生推廣「停課不停學」，打造線上教學平台。活到老學到老，北市失智服務據點部分實體課程受疫情影響開不成...

藝文團體梅花座壓力大 北市場租減免最優惠打1折

新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府逐步開放場館，為鼓勵藝文活動演出，北市文化局也加碼推出場租減免優惠。針對文化局所屬藝文展演有...

中和、三峽2處停車位 6月1日計時收費

新北市中和區南山路298巷公有停車格及三峽區鳶山運動公園停車場，因遭部分車輛久停占用，新北交通局指出，2處停車格將在6月...

端午龍舟錦標賽 黃珊珊：只能線上觀賽

端午節快到了，每年龍舟競賽為端午節重要活動盛事，但今年受疫情影響，台北市政府則縮小規模舉辦端午節活動。台北市副市長黃珊珊...

台中焚化爐大歲修 業者撿到槍大漲處理費民怨沸騰

台中市8000多棟大樓社區委託民間66家廢棄物清理業者處理垃圾，最近處理費紛紛喊漲，甚至有的大樓被棄單，垃圾堆積如山，民...

熱門新聞

連日大雨 限定版台版九寨溝現身嘉義梅山鄉

好消息！高雄市12 .6萬自來水用戶 今晚可提早復水

阿中挺墾丁挨批 屏東業者聯合反駁：盼防疫五月天再來

悲傷！偏鄉小校永光國小歡慶45周年校慶後...廢校

久等了！南投雙龍瀑布七彩吊橋擬6月20日開放

直播談豪雨應變 韓國瑜：治水將縮短至1年半內完成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。