台中焚化爐大歲修 業者撿到槍大漲處理費民怨沸騰

台中市8000多棟大樓社區委託民間66家廢棄物清理業者處理垃圾，最近處理費紛紛喊漲，甚至有的大樓被棄單，垃圾堆積如山，民怨沸騰，不少大樓社區向國民黨議員反映，廢棄物清理業者「年年漲」且漲幅驚人，如果大樓不接受，再找其他業者不是坐地起價、就是減收，條件苛刻，質疑「假競爭真壟斷」民眾問「環保局在哪裡？」

環保局表示，因文山爐停1個月大修，擠壓到全市處理量，如接獲社區大樓檢舉漲價不合理，將移送公平交易委員會處理。

多位大樓主委、總幹事與國民黨議員楊正中、陳政顯、沈佑蓮今天開記者會，有社區主委指出，廢棄物清理業者年年漲，漲價的理由從周休二例、一例 一休、人事成本提高、環保局限量「永遠漲不完」有一處120戶的社區，前年每月5000元，去年漲到8000元，今年又漲到11000元。有的漲幅更驚人！

主委說，每家都一樣，年年漲變相漲，「假競爭真壟斷」社區不找這家業者，其他業者也紛開高價或兩三天處理一次等減量手法，讓社區不得不就範。民間處理業是否存在神秘黑箱，讓民眾苦不堪言。

另有總幹事指出，環保局一紙公文說明年底文山焚化爐歲休，屆時要求業者減量處理15%，但業者現在就開始漲價，打電話到環保局，環保局也只是公文來往，沒有實際作為。社區如要改讓環保局處理，費用採隨水費徵收，但周休二日，有幾天不能收垃圾，增加不便。

議員楊正中指出，過去林市府時期，民間清運業者的大樓垃圾處理費就藉各種名義連年漲了3次，結果業者又再藉「環保局限縮業者清運量」為由又漲價，因此很多大樓發現垃圾處理費永遠漲不完，到底台中市政府到底是發生什麼事情？民眾陳情：政府怎麼連個垃圾都處理不好？！

陳政顯、沈佑蓮認為，垃圾是民生問題，環保局是主管單位法推拖，他要求環保局可就業者成本等因素，提出計算公式，要有天花板限制，否則業者漫天漲價，民眾怎麼受得了！另環保局應提出計點制度，如果業者被檢舉或違規事實就計點，吊牌或停收處分。

107年開始，台中市垃圾危機一觸可發。文山焚化廠操作達24年，設備老舊、運轉效率不佳，眾所皆知，但林市府時期，區隊垃圾量不減，硬生生再增加60公噸給業者，讓業者達560公噸的核可量，埋下垃圾超收的因！

楊正中指出，林市府提出轉運、減量的作為但緩不濟急，卸任前，上網招標公告「台中市文山焚化廠整體歲修工程」9億9690萬1283元，結果歲修工程只夠增加日處理量110公噸，處理量僅710噸，遠遠不夠。

楊正中說，盧市府認為花10億但效率極低，要求環保局檢討，下架前朝10億的歲修工程公告。環保局決定下半年大修文山爐，並要求業者作好分類減量，但業者撿到槍大漲價。