台北市轄場館6/1起有條件解封
台北市副市長黃珊珊今天說，6月1日起，台北市的場館及課程只要符合「維持社交距離，若無法則要配戴口罩」、「室內實名制」、「不共餐」等三條件，就會對外開放。
不過，黃珊珊表示，高中職以下校園仍維持暑假才開放。
黃珊珊上午在市政大樓B1多功能空間接受媒體聯訪時，做上述表示。
隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情趨緩，台北市多數場所如親子館、老人活動據點等從5月中開始逐漸解封，黃珊珊今天宣布第三波解封原則，6月1日起，台北市轄下場館只要符合三條件，就對外開放。
黃珊珊說，三條件為「維持社交距離，若無法則要配戴口罩」、「室內實名制」、「不共餐」，若無法對外開放，局處網站也會在當天公告。
換言之，台北市場館幾乎全數開放，黃珊珊說，未來只會公告不開放的場館。
此外，台北市戶外活動舉辦人數也從500人放寬為1000人、室內從100人放寬為250人。
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