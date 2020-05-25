疫情緩新北推信心經濟 6月辦汽車露天電影院

新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜日前喊出「信心經濟」，要超前部署振興產業，今新北市府召開疫情應變會議時，經發局表示6月將推出露天汽車電影院，限量100輛汽車入場，周邊設置胖卡車專區供美食販售，9月也將舉辦新北聯合招商大會。

侯友宜指出，進入後疫情時代，在振興經濟方面，需帶動民眾刺激消費，並在營運、投資，展開業者的信心，願意投資台灣、投資新北，除了在6月份推出露天汽車電影院，作為新型態消費模式，未來將持續結合疫情發展，陸續推動實體商業活動。

侯友宜表示，新北市的振興經濟一定要做好超前部署，建立消費跟營運的信心，中小企業的服務、電商的輔導，都要快速地做好反應，工業區招商部分，立體化方案仍持續進行，9月也將舉辦新北招商大會跟疫後經濟論壇，「振興經濟是後疫情時代最重要的一環，很多實體活動都可以並駕齊驅往下走，讓新北市可以逐漸回復能量。

經發局指出，近期已會勘三重觀光市集及十三層水南洞旁的停車場，將再開會討論何處較適合舉辦，預計就是兩個場地其中一座。6月中將推出露天汽車電影院，開放民眾線上報名，限量100輛汽車入場，周邊設置胖卡車專區供美食販售，並採汽車不發動方式，支援車內收聽廣播頻道，並設立室外環繞式音響。

此外，也將陸續推出新北好禮上架超商通路規劃（7月）、外送平台合作規劃（7月）、觀光工廠夏日行銷計畫（7、11月）、新北環狀線購物達人（7、8月）、新北安心Fun輕鬆Buy（6月起）、新北Now Go來運動（6月）等活動，9月將舉辦聯合招商大會暨疫後經濟發展論壇，今年度招商1500億目標不變。