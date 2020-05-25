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板橋林家花園古意石板磚再利用 汐止人行踏徑見證歷史

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
板橋林家花園拆除後的石板磚將規畫移至汐止汐萬路及中和光環路使用。圖／新北市工務局提供
板橋林家花園拆除後的石板磚將規畫移至汐止汐萬路及中和光環路使用。圖／新北市工務局提供

板橋林家花園正進行人行道改善工程， 林家花園中有數千塊別具古意的石板磚，新北市工務局養工處打算將它拆除後，移到汐止區汐萬路、康寧路及中和區光環路，作為人行道、公園等周邊相關工程使用。

養工處表示，板橋文昌街石板磚提供人車共用多年，目前許多石板磚已鬆脫翹起，不僅影響影人安全，車輛輾壓也容易造成噪音問題。

配合林家花園人行環境改善工程，目前工務局已將鬆脫的石板磚拆除，未來將配合古色古香的林家花園，重新鋪設瀝青壓花材質，並以顏色區隔車道、人行道，提升整體道路質感。

板橋林家花園為板橋林本源家族所興建，模仿蘇州留園設計，是目前台灣僅存最完整的園林建築。該座建築可追溯至清朝1847年。而花園中這一批別具古意的石板磚，讓民眾頗有踏徑尋古及見證歷史的感覺。

石板磚的歷史是否溯自清朝，工務局說，年代不可考，林家捐出花園後，政府曾在1986年進行第一次修復，之後在1997年至2001年又進行第二次整修，整修後配合花園重新開放，但清朝時期早有使用石板當道路。  

儘管石板磚遷移計畫還在規畫，但已設計將石板磚作為汐萬公路11公里、13公里及14公里處，新設砌石板座椅的基座，以及14公里涼亭外休憩平面的石板步道。

採用冷拌工法將汐萬公路更新所刨除的瀝青，處理後作為回填材料，以符合營建廢棄物資源再利用、節能減碳及施工效率的目標。

目前板橋林家花園現場石板磚約700平方公尺（約211.75坪），一塊石板磚大小為0.18平方公尺，換算後總計約有3000多片石板磚將移至汐止汐萬路、康寧路及中和光環路三工區使用。

板橋府中美學示範基地」計畫進行人行道改善工程。圖／新北市工務局板橋林家花園配合「板提供
板橋府中美學示範基地」計畫進行人行道改善工程。圖／新北市工務局板橋林家花園配合「板提供
板橋林家花園正進行人行道改善工程，重新鋪設瀝青壓花撲面，提升整體路面質感。圖／新北市工務局提供
板橋林家花園正進行人行道改善工程，重新鋪設瀝青壓花撲面，提升整體路面質感。圖／新北市工務局提供
板橋林家花園配合「板橋府中美學示範基地」計畫進行人行道改善工程。圖／新北市工務局提供
板橋林家花園配合「板橋府中美學示範基地」計畫進行人行道改善工程。圖／新北市工務局提供

人行道 汐止

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