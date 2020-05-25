板橋林家花園古意石板磚再利用 汐止人行踏徑見證歷史

板橋林家花園正進行人行道改善工程， 林家花園中有數千塊別具古意的石板磚，新北市工務局養工處打算將它拆除後，移到汐止區汐萬路、康寧路及中和區光環路，作為人行道、公園等周邊相關工程使用。

養工處表示，板橋文昌街石板磚提供人車共用多年，目前許多石板磚已鬆脫翹起，不僅影響影人安全，車輛輾壓也容易造成噪音問題。

配合林家花園人行環境改善工程，目前工務局已將鬆脫的石板磚拆除，未來將配合古色古香的林家花園，重新鋪設瀝青壓花材質，並以顏色區隔車道、人行道，提升整體道路質感。

板橋林家花園為板橋林本源家族所興建，模仿蘇州留園設計，是目前台灣僅存最完整的園林建築。該座建築可追溯至清朝1847年。而花園中這一批別具古意的石板磚，讓民眾頗有踏徑尋古及見證歷史的感覺。

石板磚的歷史是否溯自清朝，工務局說，年代不可考，林家捐出花園後，政府曾在1986年進行第一次修復，之後在1997年至2001年又進行第二次整修，整修後配合花園重新開放，但清朝時期早有使用石板當道路。

儘管石板磚遷移計畫還在規畫，但已設計將石板磚作為汐萬公路11公里、13公里及14公里處，新設砌石板座椅的基座，以及14公里涼亭外休憩平面的石板步道。

採用冷拌工法將汐萬公路更新所刨除的瀝青，處理後作為回填材料，以符合營建廢棄物資源再利用、節能減碳及施工效率的目標。