大限剩1個月 關渡違建緩拆 申請率不到1成

台北市政府整頓關渡平原違建，承德汽車商圈首當其衝，市府今年初公告輔導納管計畫，針對2015年之前的違建，有條件延至2022年、市長柯文哲卸任前獲緩拆，但距離申請大限剩下1個月，申請率仍未達1成，業者批評市府宣導不足，根本不知怎配合。

關渡平原承德路4段至6段、立賢路一帶，不少業者在農地上經營汽車維修及汽車零售，儘管違規使用，卻逐漸形成產業聚落，發展成承德汽車商圈，北市府原打算拆除所有違建，引發地方強力反彈。

北市府推出輔導納管計畫，在2015年之前違規業者提出環境改善、消防公安、交通影響等計畫，並根據基地大小，繳納30至100萬元保證金，可以在2022年底前獲緩拆。

據統計，關渡平原違建充斥各行業，除了相關汽車產業鏈，也有園藝業、養豬戶、資源回收業等，多達300餘家業者，但截至5月22日止，僅10餘家業者提出申請，且2家業者核准通過，申請率仍然未達1成。

承德汽車商圈發展促進會理事長李寶星表示，很多業者存在許久，突然要求納管，大家都無法接受，況且市府宣導不足、條件嚴苛，很多問題無法釐清，斷言最後核准通過不到30家。

李寶星批評，為符合納管條件，例如汙水處理、廣告招牌，還須再花費數10萬，且市府又不允許修繕既存違建，否則會被認定成新違建，大家不知怎配合，盼延長申請期限、條件鬆綁，且取消保證金規範。

對此，台北市都發局表示，關於輔導納管計畫申請時間，從今年1月1日至6月30日止，暫無討論是否延長，市府也有持續派團隊協助，若最後違規業者仍未提出申請，按照當初公告，不排除開罰、強拆。