里長大小聲／南港里長李志錦 爭取復育公園跨河便橋

台北市內湖垃圾山經過多年整頓，變身一片綠油油的復育公園， 寬廣草地將近16公頃，成為民眾的假日休憩場域，隔著基隆河的南港里，當地里長李志錦盼闢建一條跨河橋，讓里民更快速前往公園，串接港湖便利性。

台北市於1970年代，把垃圾堆置在內湖區的基隆河岸旁長達10餘年，變成一座巨大垃圾山，經多年整頓，變身一片大型復育公園，成為休閒遊憩區域，平日可飽攬基隆河景觀，跨年可遠眺台北101大樓煙火。

不過，內湖、南港中間隔一條基隆河，讓南港地區的民眾前往復育公園時，必須大老遠繞路，相當不便，尤其南港里恰巧「隔河相望」復育公園，里長李志錦建議闢建一條跨河橋，增加行人、腳踏車的便利性。

南港里長李志錦表示，里民若要前往復育公園，須透過南湖大橋或成功橋，但必須繞一大圈，距離好幾公里，且這兩座橋的設計，對腳踏車族並不友善，希望建構一條鐵製跨河橋，專屬行人、腳踏車使用。

事實上，李志錦就曾於2016年提出構想，但北市府以經費不足為由，提案無疾而終。李志錦日前於里長座談會上，當面向市長柯文哲請命，並交由相關局處列管研議。

李志錦說，柯文哲上任後推動「東區門戶計畫」，核心區域建構立體聯通廊，跟跨河橋的構想一致，若能夠成案，除了串接港湖便利性，也符合市府的港湖願景。