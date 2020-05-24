天氣好 新北山區、海邊都有遊客

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，再加上今日天氣晴朗，新北觀旅局長張其強說，確實有不少民眾把握機會外出，像是九份老街少了國際觀光客，今有許多台灣遊客前往，不過人數並未像過往的壅擠，另外中角灣有衝浪基地，今也湧入許多民眾前往玩水。

張其強表示，防疫期間新北多條郊山步道是民眾外出踏青首選，疫情趨緩後步道踏青已成常態，防疫期間停車場有管制總量，但今已取消管制回歸原樣，多數停車場停滿但未有回堵情況。

新北新店區長林煌源表示，碧潭最高容納人數為1500人，儘管今日天氣良好，但前2日下雨因素，人員現場回報遊客數量僅約500人。新北烏來區長周守信說，今不少遊客前往烏來老街，但目前人潮皆有掌控。

新北淡水老街今也在高速公路1968App中亮起人潮警示黃燈，淡水區長巫宗仁表示，人潮預估為疫情前假日的7成，主要集中在下午2時至傍晚時段，觀賞完夕陽後，人潮就會逐漸散去，公所同仁依然派員宣導戴口罩、保持適當距離。

巫宗仁說，漁人碼頭停車區也進行管制，控制容車數不超過5成、約150台車，預估傍晚過後，民眾欣賞完夕陽景色就會逐漸散去。