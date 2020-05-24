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新北推縣市互惠旅遊 侯友宜：歡迎陳時中來玩

中央社 / 新北24日電

新北市長侯友宜今天和東森集團總裁王令麟等人出席新北電競基地啟用儀式時表示，將與部分縣市結盟推出互惠旅遊，歡迎包括衛福部長陳時中等來新北旅遊，帶動新北觀光產業發展。

「新北電競基地2.0」是全國第一個由地方政府成立的電競人才培育場域，侯友宜和王令麟、東森新媒體控股公司社長陳國君等人今天都出席啟用儀式，會中還和ahq「英雄聯盟」職業電競戰隊聯名結盟。

侯友宜表示，在地最有實力的ahq「英雄聯盟」團隊和新北市府結盟並成為新北市的電競代表隊，希望在華碩公司及王令麟等人支持下，除幫助電競人才培訓，並盼在國際舞台上發光發熱，成為電競產業的龍頭。

侯友宜在王令麟等人陪同下體驗電競基地的相關設施後接受媒體聯訪，由於陳時中等人今天南下屏東開記者會並帶動地方農特產品及觀光發展，媒體關切是否邀陳時中來新北帶動觀光產業發展。

侯友宜表示，只要對新北觀光旅遊產業有幫助的，不管是陳時中或其他中央官員、有名的代表，新北都歡迎他們給新北滿滿的支持。

侯友宜表示，新北市太多好玩的地方，從淡水一直玩到貢寮，有山有海，有美食，光這條145公里的海岸線，大家玩一天是絕對不過癮，尤其是還有水金九的平溪可以放天燈、坪林生態旅遊、鶯歌有陶瓷，以及三峽有老街，就算玩3天2夜也玩不夠，最好是來新北市玩1週，好好走一走，才能深入體驗新北市之美。

侯友宜強調，現在有好多縣市要跟新北市結盟推互惠旅遊，希望在行銷底下用折扣互惠方式，鼓勵市民到互惠縣市進行套裝旅遊，這是務實作法，讓大家能用既便宜又方便方式，讓別的縣市民眾願意走進新北，才是最重要的方法，以帶動新北及各縣市的觀光旅遊產業。

侯友宜 王令麟

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